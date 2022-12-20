Трагічна звістка перед Великоднем: біля Бахмута загинув Герой з Волині Олександр Савко

Трагічна звістка перед Великоднем: біля Бахмута загинув Герой з Волині Олександр Савко
На Донеччині загинув Герой з Горохівської громади Олександр Савко.

Про це повідомили у Горохівській міській раді.

Воїн загинув 12 квітня поблизу міста Бахмут у населеному пункті Новобахмутівка.

Олександр Савко був жителем села Новосілки Горохівської громади.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPostвисловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

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Теги: Савко, загинув, воїн, Волинь
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