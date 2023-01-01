В 19 років пішов добровольцем воювати: історія бійця волинської тероборони, який служить на Сході

Олексій служить на посаді стрільця стрілецької роти і є одним із наймолодших бійців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони, яка продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України.



Історією



Нині хлопцеві лише 20 років, а 24 лютого 2022 року – коли він вранці добровольцем прийшов до військкомату – було тільки 19.



На той момент він встиг лишень закінчити школу і відслужити півтора року строкової служби у війську. І за три місяці після демобілізації – широкомасштабне вторгнення.



Олексій з багатодітної сім’ї, в якій зростає відразу десятеро дітей (п’ятеро хлопців і п’ятеро дівчат). До речі, серед братів – він найстарший.



До служби у війську юнак захоплювався грою у футбол та їздою на мотоциклі. Нині ж він з побратимами тримає оборону на одній із найгарячіших ділянок фронту.



– Олексію, а чи не буває так, що перебуваючи на позиціях під обстрілами, у голову лізуть зрадливі думки: міг не йти сюди добровольцем, не місити окопну багнюку, щохвилини не наражати на небезпеку своє життя – натомість спілкуватися з друзями, гуляти з дівчатами, одним словом насолоджуватися відносно мирним життям на рідній Волині?



– На війні буває тяжко, буває навіть дуже тяжко. Але знаєте, якби кожен взяв на озброєння таку життєву філософію і почав думати тільки про себе – що було б з Україною?

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