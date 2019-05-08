Лучанам доведеться платити за невідкладну допомогу при гострих болях зубів





Про це розповів в.о. директора Луцької міської стоматологічної поліклініки Іван Примачук, - пише



Завідувачка терапевтичного відділення стоматполіклініки Людмила Патлякевич каже, що до гострого болю відносять такі захворювання, яку пульпіт, пародонтит, запалення ясен. За одного такого пацієнта заклад отримував 130 гривень компенсації від Національної служби здоров'я, нині ці витрати поклали на місцеві органи влади, – каже керівник поліклініки Іван Примарчук. Додає: торік ургентну допомогу надали понад семи тисячам пацієнтів.



Пільгові категорії населення при невідкладних станах лікуватимуть безплатно, також це стосується окремих послуг, які й раніше фінансувалися з бюджету міської громади, — каже керівник стоматполіклініки. До таких категорій відносяться воїни, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю І та ІІ групи, ветерани праці та учасники бойових дій.



Віктор Поліщук прийшов у стоматологічну поліклініку, щоб полікувати зуби. Каже: має другу групу інвалідності, у комунальному закладі це дає йому право на пільгу.



Медична реєстраторка Ірина Федчук скеровує пацієнтів до спеціалістів, залежно від проблеми, з якою вони звертаються. Каже: є люди з гострим болем, є просто пломбу поставити, на видалення, на рентген, ортопедичні роботи, хто хоче протезуватися.



Терапевтка Дар’я Новосад цього дня – чергова лікарка. Говорить, що з восьмої до одинадцятої ранку прийняла чотирьох людей з гострим болем. З її слів, робочі дні бувають різними: інколи по 15 пацієнтів, іноді – один чи два.



Для мешканців Луцької громади, які не мають пільг, каже Іван Примачук, ургентну допомогу надаватимуть за зниженим тарифом. Гроші на це має виділити міська рада.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У квітні Національна служба здоров’я припинила оплату послуг з надання невідкладної стоматологічної допомоги дорослому населенню. Ці витрати поклали на місцеві органи влади.Про це розповів в.о. директора Луцької міської стоматологічної поліклініки, - пише Суспільне Завідувачка терапевтичного відділення стоматполіклінікикаже, що до гострого болю відносять такі захворювання, яку пульпіт, пародонтит, запалення ясен. За одного такого пацієнта заклад отримував 130 гривень компенсації від Національної служби здоров'я, нині ці витрати поклали на місцеві органи влади, – каже керівник поліклініки. Додає: торік ургентну допомогу надали понад семи тисячам пацієнтів.Пільгові категорії населення при невідкладних станах лікуватимуть безплатно, також це стосується окремих послуг, які й раніше фінансувалися з бюджету міської громади, — каже керівник стоматполіклініки. До таких категорій відносяться воїни, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю І та ІІ групи, ветерани праці та учасники бойових дій.прийшов у стоматологічну поліклініку, щоб полікувати зуби. Каже: має другу групу інвалідності, у комунальному закладі це дає йому право на пільгу.Медична реєстраторка Ірина Федчук скеровує пацієнтів до спеціалістів, залежно від проблеми, з якою вони звертаються. Каже: є люди з гострим болем, є просто пломбу поставити, на видалення, на рентген, ортопедичні роботи, хто хоче протезуватися.Терапевтка Дар’я Новосад цього дня – чергова лікарка. Говорить, що з восьмої до одинадцятої ранку прийняла чотирьох людей з гострим болем. З її слів, робочі дні бувають різними: інколи по 15 пацієнтів, іноді – один чи два.Для мешканців Луцької громади, які не мають пільг, каже Іван Примачук, ургентну допомогу надаватимуть за зниженим тарифом. Гроші на це має виділити міська рада.

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