Як правильно вийти з посту без шкоди для здоров'я: поради луцької лікарки

Юлія Василівна Зубок розповіла про 5 принципів, за якими потріьно виходити з посту.



Про це



1. Поступовість:



Через обмеження тваринного білка в раціоні, кількість ферментів, що синтезується підшлунковою залозою зменшилась відповідно до потреб.



Аби адаптувати ферментні системи, поступово додавайте джерела тваринного білка в раціон: яйця, молочний білок, надавайте перевагу нежирним сортам м’яса (риба, птиця) та обмежуйте жирні – свинина.



2. Дозованість:



В ідеалі, аби в день до джерел рослинного білка ви додавали 1-2 джерела тваринного білка, порції повинні бути невеликими. Не забувайте ретельно пережовувати їжу, не поспішати.



Також піст передбачає обмеження насиченого жиру, що є активним стимулятором скорочення жовчного міхура і виділення жовчі. Тому, яєчний жовток, сало, кисло-молочний/твердий сир, вершкове масло, сметану вживайте – дозовано. Особливо, це актуально для пацієнтів із жовчно-кам’яною хворобою, панкреатитом, аби не спровокувати загострення.



Намагайтесь уникати переїдання, що може викликати важкість у животі, надлишкове здуття, зміну випорожнень.



3. Різноманіття і збалансованість:



Перехід до звичного раціону через тарілку здорового харчування, включаючи: білкові продукти, складні вуглеводи (коренеплоди: картопля, морква, моряк; крупи; бобові), клітковину (овочі/зелень, фрукти/ягоди) та дозовано додавайте жири. Приклад у каруселі (канадська тарілка здорового харчування).



4. Режим харчування:



Намагайтесь не проводити весь день за святковим столом. Прийом їжі, далі чистий проміжок з фізичною активністю і спілкуванням поза межами столу, зокрема, аби не стимулювати переїдання. Пам’ятайте про питний режим.



5. Приготування:



Надавайте перевагу печеним, вареним, тушкованим стравам, обмежуйте смажені, копчені.



Важливо, загалом веганський раціон пов’язаний з виникненням дефіцитів, зокрема заліза, кальцію, цинку, йоду, вітаміну В12 і Д.



Але, якщо Ви формували свою тарілку збалансовано та різноманітно, то короткотривалий піст з високою ймовірністю не призвів до дефіцитів.



Проте, якщо Ви «заходили» в піст з дефіцитами чи маєте хронічні хвороби травної/ендокринної системи, то варто звернутись до лікаря аби виключити можливі дефіцити та вчасно компенсувати їх.

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