У Луцьку нацгвардійці освятили великодні кошики. ФОТО

У Луцьку нацгвардійці освятили великодні кошики. ФОТО
У підрозділі волинських гвардійців провели обряд освячення великодніх страв.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

Захисники України різних поколінь – від найменших до найстарших – наповнилися передчуттям свята Воскресіння Христового, вірою у відродження країни після нашої перемоги.

«Війна – велике випробування, але вона об’єднала всіх українців, навчила по-справжньому цінувати і захищати те, що ми сьогодні маємо», – підкреслив капелан отець Сергій Лівончук.

Додав, що у кожного є свій земний фронт, на якому він бореться чи наполегливо працює. Всі дотичні до боротьби за ту Незалежність, яка дасть нам нове майбутнє без тривог і змогу бути щасливими.
У Луцьку нацгвардійці освятили великодні кошики. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці освятили великодні кошики. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці освятили великодні кошики. ФОТО

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Теги: Нацгвардія, Луцьк, великодні кошики
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