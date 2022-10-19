У Луцьку нацгвардійці освятили великодні кошики. ФОТО





Про це



Захисники України різних поколінь – від найменших до найстарших – наповнилися передчуттям свята Воскресіння Христового, вірою у відродження країни після нашої перемоги.



«Війна – велике випробування, але вона об’єднала всіх українців, навчила по-справжньому цінувати і захищати те, що ми сьогодні маємо», – підкреслив капелан отець Сергій Лівончук.



Додав, що у кожного є свій земний фронт, на якому він бореться чи наполегливо працює. Всі дотичні до боротьби за ту Незалежність, яка дасть нам нове майбутнє без тривог і змогу бути щасливими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У підрозділі волинських гвардійців провели обряд освячення великодніх страв.Про це повідомили на фейсбук-сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.Захисники України різних поколінь – від найменших до найстарших – наповнилися передчуттям свята Воскресіння Христового, вірою у відродження країни після нашої перемоги.«Війна – велике випробування, але вона об’єднала всіх українців, навчила по-справжньому цінувати і захищати те, що ми сьогодні маємо», – підкреслив капелан отецьДодав, що у кожного є свій земний фронт, на якому він бореться чи наполегливо працює. Всі дотичні до боротьби за ту Незалежність, яка дасть нам нове майбутнє без тривог і змогу бути щасливими.

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