16 квітня на Волині: гортаючи календар

16 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 16 квітня, християни святкують Великдень. Цьогоріч в умовах воєнного стану та дії комендантської години вірян просять залишатися вдома і не відвідувати нічні богослужіння, а святити паски зранку або вдень.

Сьогодні святкують день народження громадська діячка Тетяна Дружинович , екс-депутат Луцької міської ради Юрій Вега та колишній футболіст "Волині" Ярослав Кінаш.

Також день народження 16 квітня у прес-офіцера 100-ї Волинської бригади територіальної оборони Сергія Хомінського, журналістів Вікторії Чубарко та Вікторії Зилінської.

Окрім того, сьогодні особисте свято у в.о. керівника Першого територіального медичного об'єднання міста Львова Олега Самчука.

Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття й достатку.

Іменинникам цього дня – чоловікам, які носять ім’я Микита, – бажаємо радості від життя та любові

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Теги: День народження, Луцьк
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