16 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 16 квітня, християни святкують Великдень. Цьогоріч в умовах воєнного стану та дії комендантської години вірян просять залишатися вдома і не відвідувати нічні богослужіння, а святити паски зранку або вдень.Сьогодні святкують день народження громадська діячка, екс-депутат Луцької міської радита колишній футболіст "Волині"Також день народження 16 квітня у прес-офіцера 100-ї Волинської бригади територіальної оборони, журналістівтаОкрім того, сьогодні особисте свято у в.о. керівника Першого територіального медичного об'єднання міста Львова Олега Самчука.Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття й достатку.Іменинникам цього дня – чоловікам, які носять ім’я Микита, – бажаємо радості від життя та любові