Волинські лікарі днями відновили зір 13 людям. ФОТО
Сьогодні, 02:08
На Волині ще 13 пацієнтам відновили зір у Володимирському ТМО.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці лікарні.
«Понад півтора року у комунальному підприємстві «Володимирське ТМО» проводиться факоемульсифікація катаракти з імплантацією штучного кришталика, що передбачає заміну мутного кришталика на штучну лінзу», – йдеться у повідомленні.
Днями у медзакладі прооперували ще 13 пацієнтів із катарактою.
Катаракта – це вроджене або набуте дегенеративне помутніння кришталика, що зводить до затуманення та зниження гостроти зору. Це найпоширеніша причина сліпоти в усьому світі.
Завдяки офтальмологічній операції з заміни кришталика зір покращується або й навіть відновлюється до норми.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці лікарні.
«Понад півтора року у комунальному підприємстві «Володимирське ТМО» проводиться факоемульсифікація катаракти з імплантацією штучного кришталика, що передбачає заміну мутного кришталика на штучну лінзу», – йдеться у повідомленні.
Днями у медзакладі прооперували ще 13 пацієнтів із катарактою.
Катаракта – це вроджене або набуте дегенеративне помутніння кришталика, що зводить до затуманення та зниження гостроти зору. Це найпоширеніша причина сліпоти в усьому світі.
Завдяки офтальмологічній операції з заміни кришталика зір покращується або й навіть відновлюється до норми.
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