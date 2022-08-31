Волинські лікарі днями відновили зір 13 людям. ФОТО

Волинські лікарі днями відновили зір 13 людям. ФОТО
На Волині ще 13 пацієнтам відновили зір у Володимирському ТМО.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці лікарні.

«Понад півтора року у комунальному підприємстві «Володимирське ТМО» проводиться факоемульсифікація катаракти з імплантацією штучного кришталика, що передбачає заміну мутного кришталика на штучну лінзу», – йдеться у повідомленні.

Днями у медзакладі прооперували ще 13 пацієнтів із катарактою.

Катаракта – це вроджене або набуте дегенеративне помутніння кришталика, що зводить до затуманення та зниження гостроти зору. Це найпоширеніша причина сліпоти в усьому світі.

Завдяки офтальмологічній операції з заміни кришталика зір покращується або й навіть відновлюється до норми.
Волинські лікарі днями відновили зір 13 людям. ФОТО
Волинські лікарі днями відновили зір 13 людям. ФОТО

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Теги: відновили зір, Володимир, МТМО
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