В Україні запрацювала перша клініка з протезування

В Україні запрацювала перша клініка з протезування
У Львівській області запрацював Всеукраїнський центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки для людей, які постраждали внаслідок воєнних дій росії (Superhumans Center).

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Заснували Superhumans Center на базі одного з медзакладів області. Усі технології, методи лікування й обладнання — найновіші у світі. Усі послуги — безкоштовні.

Зараз відкрили першу частину клініки. Уже працюють:

- лабораторія, де виготовляють і збирають протези;
- реабілітаційний басейн;
- перша частина департаменту фізичної реабілітації;
- музей протезів.

У клініці працюватимуть українські фахівці, їх регулярно консультуватимуть іноземні медики.

За рік у Superhumans Center зможуть прийняти до трьох тисяч пацієнтів. Щоб стати в чергу на протезування, треба заповнити анкету.

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Теги: клініка з протезування
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