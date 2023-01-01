В Україні запрацювала перша клініка з протезування





Про це Максим Козицький.



Заснували Superhumans Center на базі одного з медзакладів області. Усі технології, методи лікування й обладнання — найновіші у світі. Усі послуги — безкоштовні.



Зараз відкрили першу частину клініки. Уже працюють:



- лабораторія, де виготовляють і збирають протези;

- реабілітаційний басейн;

- перша частина департаменту фізичної реабілітації;

- музей протезів.



У клініці працюватимуть українські фахівці, їх регулярно консультуватимуть іноземні медики.



За рік у Superhumans Center зможуть прийняти до трьох тисяч пацієнтів. Щоб стати в чергу на протезування, треба заповнити анкету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львівській області запрацював Всеукраїнський центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки для людей, які постраждали внаслідок воєнних дій росії (Superhumans Center).Про це повідомив очільник Львівської ОВАЗаснували Superhumans Center на базі одного з медзакладів області. Усі технології, методи лікування й обладнання — найновіші у світі. Усі послуги — безкоштовні.Зараз відкрили першу частину клініки. Уже працюють:- лабораторія, де виготовляють і збирають протези;- реабілітаційний басейн;- перша частина департаменту фізичної реабілітації;- музей протезів.У клініці працюватимуть українські фахівці, їх регулярно консультуватимуть іноземні медики.За рік у Superhumans Center зможуть прийняти до трьох тисяч пацієнтів. Щоб стати в чергу на протезування, треба заповнити анкету.

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