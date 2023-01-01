В Україні запрацювала перша клініка з протезування
Сьогодні, 05:06
У Львівській області запрацював Всеукраїнський центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки для людей, які постраждали внаслідок воєнних дій росії (Superhumans Center).
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Заснували Superhumans Center на базі одного з медзакладів області. Усі технології, методи лікування й обладнання — найновіші у світі. Усі послуги — безкоштовні.
Зараз відкрили першу частину клініки. Уже працюють:
- лабораторія, де виготовляють і збирають протези;
- реабілітаційний басейн;
- перша частина департаменту фізичної реабілітації;
- музей протезів.
У клініці працюватимуть українські фахівці, їх регулярно консультуватимуть іноземні медики.
За рік у Superhumans Center зможуть прийняти до трьох тисяч пацієнтів. Щоб стати в чергу на протезування, треба заповнити анкету.
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Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Заснували Superhumans Center на базі одного з медзакладів області. Усі технології, методи лікування й обладнання — найновіші у світі. Усі послуги — безкоштовні.
Зараз відкрили першу частину клініки. Уже працюють:
- лабораторія, де виготовляють і збирають протези;
- реабілітаційний басейн;
- перша частина департаменту фізичної реабілітації;
- музей протезів.
У клініці працюватимуть українські фахівці, їх регулярно консультуватимуть іноземні медики.
За рік у Superhumans Center зможуть прийняти до трьох тисяч пацієнтів. Щоб стати в чергу на протезування, треба заповнити анкету.
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