Скільки саме допомоги Польща надала Україні за час війни





Про це міністр фінансів Польщі Магдалена Жечковська розповіла під час зустрічі в Atlantic Council у Вашингтоні, пише



«Загальний обсяг видатків для України становить до 2% нашого ВВП, тобто близько 50 мільярдів злотих», - заявила Жечковська.



При цьому, польська міністерка підкреслила, що це значна стаття в бюджеті її країни, і, попри те, що Польща не отримує адекватної компенсації від ЄС за допомогу Україні, це необхідно робити, оскільки Україна бореться за своє майбутнє, цінності та свободу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного російського вторгнення Польща надала Україні допомоги на суму близько 11 млрд євро.Про це міністр фінансів Польщірозповіла під час зустрічі в Atlantic Council у Вашингтоні, пише Слово і Діло. «Загальний обсяг видатків для України становить до 2% нашого ВВП, тобто близько 50 мільярдів злотих», - заявила Жечковська.При цьому, польська міністерка підкреслила, що це значна стаття в бюджеті її країни, і, попри те, що Польща не отримує адекватної компенсації від ЄС за допомогу Україні, це необхідно робити, оскільки Україна бореться за своє майбутнє, цінності та свободу.

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