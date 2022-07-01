Скільки саме допомоги Польща надала Україні за час війни

Скільки саме допомоги Польща надала Україні за час війни
З початку повномасштабного російського вторгнення Польща надала Україні допомоги на суму близько 11 млрд євро.

Про це міністр фінансів Польщі Магдалена Жечковська розповіла під час зустрічі в Atlantic Council у Вашингтоні, пише Слово і Діло.

«Загальний обсяг видатків для України становить до 2% нашого ВВП, тобто близько 50 мільярдів злотих», - заявила Жечковська.

При цьому, польська міністерка підкреслила, що це значна стаття в бюджеті її країни, і, попри те, що Польща не отримує адекватної компенсації від ЄС за допомогу Україні, це необхідно робити, оскільки Україна бореться за своє майбутнє, цінності та свободу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, Україна, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні запрацювала перша клініка з протезування
Сьогодні, 05:06
Скільки саме допомоги Польща надала Україні за час війни
Сьогодні, 04:00
Волинські лікарі днями відновили зір 13 людям. ФОТО
Сьогодні, 02:08
До луцьких храмів ПЦУ везуть Благодатний вогонь. ФОТО
Сьогодні, 00:16
16 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Яке озброєння надасть Україні Польща в новому пакеті оборонної допомоги Яке озброєння надасть Україні Польща в новому пакеті оборонної допомоги
06 квітень, 01:15
Польське місто відремонтує для українських біженців 40 квартир Польське місто відремонтує для українських біженців 40 квартир
03 березень, 05:28
Польща продовжить виплати допомог українським біженцям Польща продовжить виплати допомог українським біженцям
01 липень, 2022, 06:31
Швецарія виділить для України 1,7 мільярда доларів Швецарія виділить для України 1,7 мільярда доларів
14 квітень, 03:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні запрацювала перша клініка з протезування
Сьогодні, 05:06
 0
Скільки саме допомоги Польща надала Україні за час війни
Сьогодні, 04:00
 0
Волинські лікарі днями відновили зір 13 людям. ФОТО
Сьогодні, 02:08
 0
До луцьких храмів ПЦУ везуть Благодатний вогонь. ФОТО
Сьогодні, 00:16
 0
16 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8