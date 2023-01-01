Удар по Слов’янську: кількість поранених значно зросла





Про це Вадима Ляха.



Зокрема, він зазначив, що станом на 18:00 налічується 11 загиблих. Зокрема, сьогодні рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у провулку Парковому тіла ще двох мешканців: 41-річного чоловіка та 65-річної жінки.



"Під завалами ще лишаються люди. Рятувальні роботи тривають", - зауважив очільник Слов’янської громади.



У МВА нагадали, що у Слов'янську діє програма допомоги мешканцям, які отримали поранення внаслідок обстрілу. У разі, якщо поранення потребує довгострокового лікування чи хірургічного втручання, людина може отримати 10 тис. грн.



Одноразову матеріальну допомогу у розмірі 50 тис. грн можуть отримати рідні слов'янців, які загинули внаслідок російських обстрілів.



Окрім того, допомогу потерпілим надає благодійний фонд Acted та інші організації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Слов’янську зросла кількість поранених через вчорашній обстріл Росії . Якщо раніше йшлося про 21 постраждалого українця, то тепер ця статистика сягає 23 осіб.Про це повідомила у Telegram Слов’янська міська військова адміністрація з посиланням на начальника МВАЗокрема, він зазначив, що станом на 18:00 налічується 11 загиблих. Зокрема, сьогодні рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у провулку Парковому тіла ще двох мешканців: 41-річного чоловіка та 65-річної жінки."Під завалами ще лишаються люди. Рятувальні роботи тривають", - зауважив очільник Слов’янської громади.У МВА нагадали, що у Слов'янську діє програма допомоги мешканцям, які отримали поранення внаслідок обстрілу. У разі, якщо поранення потребує довгострокового лікування чи хірургічного втручання, людина може отримати 10 тис. грн.Одноразову матеріальну допомогу у розмірі 50 тис. грн можуть отримати рідні слов'янців, які загинули внаслідок російських обстрілів.Окрім того, допомогу потерпілим надає благодійний фонд Acted та інші організації.

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