Удар по Слов’янську: кількість поранених значно зросла

Удар по Слов’янську: кількість поранених значно зросла
У Слов’янську зросла кількість поранених через вчорашній обстріл Росії. Якщо раніше йшлося про 21 постраждалого українця, то тепер ця статистика сягає 23 осіб.

Про це повідомила у Telegram Слов’янська міська військова адміністрація з посиланням на начальника МВА Вадима Ляха.

Зокрема, він зазначив, що станом на 18:00 налічується 11 загиблих. Зокрема, сьогодні рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у провулку Парковому тіла ще двох мешканців: 41-річного чоловіка та 65-річної жінки.

"Під завалами ще лишаються люди. Рятувальні роботи тривають", - зауважив очільник Слов’янської громади.

У МВА нагадали, що у Слов'янську діє програма допомоги мешканцям, які отримали поранення внаслідок обстрілу. У разі, якщо поранення потребує довгострокового лікування чи хірургічного втручання, людина може отримати 10 тис. грн.

Одноразову матеріальну допомогу у розмірі 50 тис. грн можуть отримати рідні слов'янців, які загинули внаслідок російських обстрілів.

Окрім того, допомогу потерпілим надає благодійний фонд Acted та інші організації.

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Теги: Слов'янськ, обстріл, росіяни, загинули люди
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