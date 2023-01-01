Музей показав фото, як група волинських повстанців святкувала Великдень у 1951 році





Фото



«Під час святкування Великодня 1951 р., яке припало на 29 квітня група волинських повстанців зробила декілька фото цього моменту. Одне з них стало відомим, а от те, що в колекції Волинського краєзнавчого музею – ні. Тому напередодні свята ми публікуємо це фото», – йдеться у повідомленні.



Зліва на право, за «лісовим» столом сидять волинські повстанці «Роман» (ймовірно Пешко Степан Федорович – загинув), «Бойко» (загинув), «Береза» (загинув), «Калина» (потрапив у полон), «Явір» (загинув) і Федір Максимович Денисюк («Потап», «Рижий», «Ясний»). Його біографія нам більш відома. Він народився у с. Іваномисль Камінь-Каширського району.



Через зв'язок з повстанцями 7 лютого 1948 р. був виселений у Кемеровську область росії, але зумів утекти. Перейшов у підпілля і продовжив боротьбу з радянською владою. У 1952 р. очолив Камінь-Каширський районний провід ОУН.



Загинув 6 (за іншими даними 22) квітня 1952 р. в бою з оперативною військовою групою УМДБ Волинської області на території Ратнівського району залишившись вірним Україні до кінця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський краєзнавчий музей показав фото, на якому волинські повстанці 29 квітня 1951 року святкували Великдень.Фото опублікували на фейсбук-сторінці музею.«Під час святкування Великодня 1951 р., яке припало на 29 квітня група волинських повстанців зробила декілька фото цього моменту. Одне з них стало відомим, а от те, що в колекції Волинського краєзнавчого музею – ні. Тому напередодні свята ми публікуємо це фото», – йдеться у повідомленні.Зліва на право, за «лісовим» столом сидять волинські повстанці «Роман» (ймовірно Пешко Степан Федорович – загинув), «Бойко» (загинув), «Береза» (загинув), «Калина» (потрапив у полон), «Явір» (загинув) і Федір Максимович Денисюк («Потап», «Рижий», «Ясний»). Його біографія нам більш відома. Він народився у с. Іваномисль Камінь-Каширського району.Через зв'язок з повстанцями 7 лютого 1948 р. був виселений у Кемеровську область росії, але зумів утекти. Перейшов у підпілля і продовжив боротьбу з радянською владою. У 1952 р. очолив Камінь-Каширський районний провід ОУН.Загинув 6 (за іншими даними 22) квітня 1952 р. в бою з оперативною військовою групою УМДБ Волинської області на території Ратнівського району залишившись вірним Україні до кінця.

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