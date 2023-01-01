Волинські прикордонники зустріли Бдагодатний вогонь
Сьогодні, 09:55
У Великодню ніч прикордонники Волинського загону на пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг» зустріли Благодатний вогонь.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
Вогонь зійшов у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Сьогодні він в Україні, і з Волині попрямує у храми столиці та інших міст.
«Нехай Благодатний вогонь у свято Христового Воскресіння увійде в кожну оселю, наповнить наші серця радістю і благодаттю та подарує Україні Перемогу й мир!» – йдеться у повідомлення.
Першим храмом, куди його доставили, став кафедральний собор Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку.
Далі вогонь передадуть до всіх інших храмів ПЦУ.
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Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
Вогонь зійшов у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Сьогодні він в Україні, і з Волині попрямує у храми столиці та інших міст.
«Нехай Благодатний вогонь у свято Христового Воскресіння увійде в кожну оселю, наповнить наші серця радістю і благодаттю та подарує Україні Перемогу й мир!» – йдеться у повідомлення.
Першим храмом, куди його доставили, став кафедральний собор Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку.
Далі вогонь передадуть до всіх інших храмів ПЦУ.
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