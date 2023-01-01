Волинські прикордонники зустріли Бдагодатний вогонь





Про це повідомили в



Вогонь зійшов у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Сьогодні він в Україні, і з Волині попрямує у храми столиці та інших міст.



«Нехай Благодатний вогонь у свято Христового Воскресіння увійде в кожну оселю, наповнить наші серця радістю і благодаттю та подарує Україні Перемогу й мир!» – йдеться у повідомлення.



Першим храмом, куди його доставили, став кафедральний собор Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Великодню ніч прикордонники Волинського загону на пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг» зустріли Благодатний вогонь.Про це повідомили в Держприкордонслужбі Вогонь зійшов у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Сьогодні він в Україні, і з Волині попрямує у храми столиці та інших міст.«Нехай Благодатний вогонь у свято Христового Воскресіння увійде в кожну оселю, наповнить наші серця радістю і благодаттю та подарує Україні Перемогу й мир!» – йдеться у повідомлення.Першим храмом, куди його доставили, став кафедральний собор Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку.Далі вогонь передадуть до всіх інших храмів ПЦУ.

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