ЗСУ знищили понад 182 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:11
За минулу добу українські воїни знищили 520 окупантів, 4 танки та 10 бойових броньованих машин.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 182070 (+520) осіб,
- танків ‒ 3657 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7083 (+10) од,
- артилерійських систем – 2795 (+10) од,
- РСЗВ – 538 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 284 (+1) од,
- літаків – 308 (+1) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12) од,
- спеціальної техніки ‒ 326 (+2).
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 182070 (+520) осіб,
- танків ‒ 3657 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7083 (+10) од,
- артилерійських систем – 2795 (+10) од,
- РСЗВ – 538 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 284 (+1) од,
- літаків – 308 (+1) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12) од,
- спеціальної техніки ‒ 326 (+2).
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