Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 захисників





Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак у своєму



Додому повернулися 130 українських захисників. Серед звільнених бійців – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.



"Життя наших – найвища цінність для нас. "Герої мають бути живими", так завжди говорить президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими", – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна з росією провели великий Великодній обмін полоненими. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.Про це повідомив глава ОПу своєму Телеграм-каналі Додому повернулися 130 українських захисників. Серед звільнених бійців – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках."Життя наших – найвища цінність для нас. "Герої мають бути живими", так завжди говорить президент, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими", – йдеться у повідомленні.

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