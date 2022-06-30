Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 захисників

Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 захисників
Україна з росією провели великий Великодній обмін полоненими. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі.

Додому повернулися 130 українських захисників. Серед звільнених бійців – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.
Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 захисників

"Життя наших – найвища цінність для нас. "Герої мають бути живими", так завжди говорить президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими", – йдеться у повідомленні.

Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 захисників
Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 захисників
Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 захисників

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Теги: обмін полоненими, Великдень, війна, Андрій Єрмак
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