Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 захисників
Сьогодні, 11:40
Україна з росією провели великий Великодній обмін полоненими. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі.
Додому повернулися 130 українських захисників. Серед звільнених бійців – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.
"Життя наших – найвища цінність для нас. "Герої мають бути живими", так завжди говорить президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими", – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі.
Додому повернулися 130 українських захисників. Серед звільнених бійців – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.
"Життя наших – найвища цінність для нас. "Герої мають бути живими", так завжди говорить президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими", – йдеться у повідомленні.
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