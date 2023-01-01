Волинські тероборонівці показали, як освячували паски на Сході





Про це пишуть на офіційному Телеграм-каналі



Захисники та захисниці відзначають в умовах, максимально віддалених від святкових – в умовах війни. Проте навіть тут, на сході України, наші капелани знайшли можливість освятити паски та привітати особовий склад з Воскресінням Христовим.



"Ми неодмінно вистоїмо і повернемося на рідну Волинь! Повернемося з Перемогою! З правом відзначати усі наступні Великодні у колі своїх родин! І з правом жити у великій та вільній Україні!" – йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч бійці та бійчині Волинської бригади тероборони відзначають Великдень за понад тисячу кілометрів від рідних домівок – на сході України.Про це пишуть на офіційному Телеграм-каналі 100 Окремої Бригади ТрО Захисники та захисниці відзначають в умовах, максимально віддалених від святкових – в умовах війни. Проте навіть тут, на сході України, наші капелани знайшли можливість освятити паски та привітати особовий склад з Воскресінням Христовим."Ми неодмінно вистоїмо і повернемося на рідну Волинь! Повернемося з Перемогою! З правом відзначати усі наступні Великодні у колі своїх родин! І з правом жити у великій та вільній Україні!" – йдеться у повідомленні.

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