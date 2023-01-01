Волинські тероборонівці показали, як освячували паски на Сході

Волинські тероборонівці показали, як освячували паски на Сході
Цьогоріч бійці та бійчині Волинської бригади тероборони відзначають Великдень за понад тисячу кілометрів від рідних домівок – на сході України.

Про це пишуть на офіційному Телеграм-каналі 100 Окремої Бригади ТрО.

Захисники та захисниці відзначають в умовах, максимально віддалених від святкових – в умовах війни. Проте навіть тут, на сході України, наші капелани знайшли можливість освятити паски та привітати особовий склад з Воскресінням Христовим.

"Ми неодмінно вистоїмо і повернемося на рідну Волинь! Повернемося з Перемогою! З правом відзначати усі наступні Великодні у колі своїх родин! І з правом жити у великій та вільній Україні!" – йдеться у повідомленні.



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Теги: Великдень, 100 Окрема Бригади ТрО
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