У луцькому соборі відзначили Великдень. ФОТО

У луцькому соборі відзначили Великдень. ФОТО
У день Світлого Христового Воскресіння у кафедральному соборі Святої Трійці обласного центру відбулося святкове богослужіння. Його очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Традиційно частина великоднього Євангелія прозвучала різними мовами на ознаку того, що Православ’я – віра всесвітня.

У своєму великодньому вітання архіпастир зазначив, що сьогоднішнє святкування з присмаком гіркоти, бо ми проходимо Голгофські страждання.
У луцькому соборі відзначили Великдень. ФОТО

"Ми віримо, що скоро наступить мир і перемога. Світле Христове Воскресіння – це найбільша любов Господа до людини. І хай ця Божа любов увінчається перемогою України над ворогом", – ідеться у повідомленні пресслужби.

Після богослужіння і закінчення комендантської години відбулося освячення великодніх кошиків на соборному майдані. Освячення тривало й протягом попереднього дня.
У луцькому соборі відзначили Великдень. ФОТО

Із храму велася трансляція «12 каналу», тож усі могли долучитися до служби, залишаючись удома. Її коментував ігумен Никодим (Смілий), намісник братського монастиря Воздвиження хреста Господнього.

Цьогоріч паломницька група не їздила до Єрусалиму за благодатним вогнем. Тому кошти, які були направлені для цього, передали на потреби Збройним Силам України. Проте благодатний вогонь потрапив в Україну під час пасхального богослужіння. Із благословіння митрополита Михаїла та за сприяння «Волинського братства Святого Володимира Великого» його доставили із Варшави до кафедрального собору Луцька і передали до всіх храмів ПЦУ.

У луцькому соборі відзначили Великдень. ФОТО


Перед Великоднем митрополит Михаїл очолив основні відправи Страсного тижня: чин омовіння ніг, ранню Великої п’ятниці з читанням 12-ти уривків із Євангелій (спомин спасенних страждань Ісусових), вечірню з виносом плащаниці.



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Теги: ПЦУ, Луцьк, собор, Великдень
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