У луцькому соборі відзначили Великдень. ФОТО

Михаїл.



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Традиційно частина великоднього Євангелія прозвучала різними мовами на ознаку того, що Православ’я – віра всесвітня.



У своєму великодньому вітання архіпастир зазначив, що сьогоднішнє святкування з присмаком гіркоти, бо ми проходимо Голгофські страждання.



"Ми віримо, що скоро наступить мир і перемога. Світле Христове Воскресіння – це найбільша любов Господа до людини. І хай ця Божа любов увінчається перемогою України над ворогом", – ідеться у повідомленні пресслужби.



Після богослужіння і закінчення комендантської години відбулося освячення великодніх кошиків на соборному майдані. Освячення тривало й протягом попереднього дня.



Із храму велася трансляція «12 каналу», тож усі могли долучитися до служби, залишаючись удома. Її коментував ігумен Никодим (Смілий), намісник братського монастиря Воздвиження хреста Господнього.



Цьогоріч паломницька група не їздила до Єрусалиму за благодатним вогнем. Тому кошти, які були направлені для цього, передали на потреби Збройним Силам України. Проте благодатний вогонь потрапив в Україну під час пасхального богослужіння. Із благословіння митрополита Михаїла та за сприяння «Волинського братства Святого Володимира Великого» його доставили із Варшави до кафедрального собору Луцька і передали до всіх храмів ПЦУ.







Перед Великоднем митрополит Михаїл очолив основні відправи Страсного тижня: чин омовіння ніг, ранню Великої п’ятниці з читанням 12-ти уривків із Євангелій (спомин спасенних страждань Ісусових), вечірню з виносом плащаниці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У день Світлого Христового Воскресіння у кафедральному соборі Святої Трійці обласного центру відбулося святкове богослужіння. Його очолив митрополит Луцький і ВолинськийПро це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ Традиційно частина великоднього Євангелія прозвучала різними мовами на ознаку того, що Православ’я – віра всесвітня.У своєму великодньому вітання архіпастир зазначив, що сьогоднішнє святкування з присмаком гіркоти, бо ми проходимо Голгофські страждання."Ми віримо, що скоро наступить мир і перемога. Світле Христове Воскресіння – це найбільша любов Господа до людини. І хай ця Божа любов увінчається перемогою України над ворогом", – ідеться у повідомленні пресслужби.Після богослужіння і закінчення комендантської години відбулося освячення великодніх кошиків на соборному майдані. Освячення тривало й протягом попереднього дня.Із храму велася трансляція «12 каналу», тож усі могли долучитися до служби, залишаючись удома. Її коментував ігумен(Смілий), намісник братського монастиря Воздвиження хреста Господнього.Цьогоріч паломницька група не їздила до Єрусалиму за благодатним вогнем. Тому кошти, які були направлені для цього, передали на потреби Збройним Силам України. Проте благодатний вогонь потрапив в Україну під час пасхального богослужіння. Із благословіння митрополита Михаїла та за сприяння «Волинського братства Святого Володимира Великого» його доставили із Варшави до кафедрального собору Луцька і передали до всіх храмів ПЦУ.Перед Великоднем митрополит Михаїл очолив основні відправи Страсного тижня: чин омовіння ніг, ранню Великої п’ятниці з читанням 12-ти уривків із Євангелій (спомин спасенних страждань Ісусових), вечірню з виносом плащаниці.

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