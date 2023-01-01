Вперше за 300 років: в Успенському соборі Лаври нарешті залунала українська





Про це повідомляє



В Успенському соборі великоднє богослужіння ПЦУ почалося о 6:30: люди збиралися поступово. Приблизно за 40 хвилин надвір вийшли служителі, аби освятити кошики вірянам. Віряни висловлювали захоплення тим, що в цьому соборі «нарешті звучить українська мова».



Священник Орест, який святив кошики, сказав, що для нього перша служба ПЦУ в Успенському соборі — це історична подія, яку ми колись будемо згадувати.



«Воскресіння Христове — це свято перемоги життя над смертю. Тому ми віримо в перемогу правди над неправдою і добра над злом, що наш незламний народ вистоїть заповідану Богом одну з найвищих цінностей — свободу», — сказав Орест.



Як зазначає



Основна великодня служба УПЦ МП почалася о 8:45 у Храмі преподобного Агапіта Печерського. До того служба та поодинокі освячення пасок тривали в Аннозачатіївській церкві та Церкві всіх преподобних отців Києво-Печерських.



Один із ченців біля Аннозачатіївської церкви назвав ПЦУ «розкольниками», над яким має владу «Порошенко, цукеркова фабрика». Він заявив, що після перших служб ПЦУ на Різдво і Стрітення нібито почорніли хрести на Трапезній та Успенській церквах, що є недобрим знаком.



На його думку, це Україна почала війну з росією, а диявол хоче знищити православний український народ.



Священники УПЦ МП намагалися забороняти знімання і спілкуватися з кореспонденткою hromadske відмовлялися. Один із них відповів: «Немає благословення, пробачте нам. Немає благословення абсолютно. Христос Воскрес» (в оригіналі — російською мовою).



Водночас віряни УПЦ МП під час спроби заговорити з ними просто відверталися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києво-Печерській лаврі вперше проводили свої великодні служби одразу дві церкви — Православна церква України та Українська православна церква московського патріархату.Про це повідомляє hromadske В Успенському соборі великоднє богослужіння ПЦУ почалося о 6:30: люди збиралися поступово. Приблизно за 40 хвилин надвір вийшли служителі, аби освятити кошики вірянам. Віряни висловлювали захоплення тим, що в цьому соборі «нарешті звучить українська мова».Священник, який святив кошики, сказав, що для нього перша служба ПЦУ в Успенському соборі — це історична подія, яку ми колись будемо згадувати.«Воскресіння Христове — це свято перемоги життя над смертю. Тому ми віримо в перемогу правди над неправдою і добра над злом, що наш незламний народ вистоїть заповідану Богом одну з найвищих цінностей — свободу», — сказав Орест.Як зазначає «Радіо Свобода» , це перша за 300 років великодня служба в Успенському соборі, яку провели українською мовою.Основна великодня служба УПЦ МП почалася о 8:45 у Храмі преподобного Агапіта Печерського. До того служба та поодинокі освячення пасок тривали в Аннозачатіївській церкві та Церкві всіх преподобних отців Києво-Печерських.Один із ченців біля Аннозачатіївської церкви назвав ПЦУ «розкольниками», над яким має владу «Порошенко, цукеркова фабрика». Він заявив, що після перших служб ПЦУ на Різдво і Стрітення нібито почорніли хрести на Трапезній та Успенській церквах, що є недобрим знаком.На його думку, це Україна почала війну з росією, а диявол хоче знищити православний український народ.Священники УПЦ МП намагалися забороняти знімання і спілкуватися з кореспонденткою hromadske відмовлялися. Один із них відповів: «Немає благословення, пробачте нам. Немає благословення абсолютно. Христос Воскрес» (в оригіналі — російською мовою).Водночас віряни УПЦ МП під час спроби заговорити з ними просто відверталися.

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