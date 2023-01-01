Вперше за 300 років: в Успенському соборі Лаври нарешті залунала українська

Вперше за 300 років: в Успенському соборі Лаври нарешті залунала українська
У Києво-Печерській лаврі вперше проводили свої великодні служби одразу дві церкви — Православна церква України та Українська православна церква московського патріархату.

Про це повідомляє hromadske.

В Успенському соборі великоднє богослужіння ПЦУ почалося о 6:30: люди збиралися поступово. Приблизно за 40 хвилин надвір вийшли служителі, аби освятити кошики вірянам. Віряни висловлювали захоплення тим, що в цьому соборі «нарешті звучить українська мова».

Священник Орест, який святив кошики, сказав, що для нього перша служба ПЦУ в Успенському соборі — це історична подія, яку ми колись будемо згадувати.
Вперше за 300 років: в Успенському соборі Лаври нарешті залунала українська
Вперше за 300 років: в Успенському соборі Лаври нарешті залунала українська

«Воскресіння Христове — це свято перемоги життя над смертю. Тому ми віримо в перемогу правди над неправдою і добра над злом, що наш незламний народ вистоїть заповідану Богом одну з найвищих цінностей — свободу», — сказав Орест.

Як зазначає «Радіо Свобода», це перша за 300 років великодня служба в Успенському соборі, яку провели українською мовою.
Вперше за 300 років: в Успенському соборі Лаври нарешті залунала українська

Основна великодня служба УПЦ МП почалася о 8:45 у Храмі преподобного Агапіта Печерського. До того служба та поодинокі освячення пасок тривали в Аннозачатіївській церкві та Церкві всіх преподобних отців Києво-Печерських.
Вперше за 300 років: в Успенському соборі Лаври нарешті залунала українська
Вперше за 300 років: в Успенському соборі Лаври нарешті залунала українська

Один із ченців біля Аннозачатіївської церкви назвав ПЦУ «розкольниками», над яким має владу «Порошенко, цукеркова фабрика». Він заявив, що після перших служб ПЦУ на Різдво і Стрітення нібито почорніли хрести на Трапезній та Успенській церквах, що є недобрим знаком.

На його думку, це Україна почала війну з росією, а диявол хоче знищити православний український народ.

Священники УПЦ МП намагалися забороняти знімання і спілкуватися з кореспонденткою hromadske відмовлялися. Один із них відповів: «Немає благословення, пробачте нам. Немає благословення абсолютно. Христос Воскрес» (в оригіналі — російською мовою).

Водночас віряни УПЦ МП під час спроби заговорити з ними просто відверталися.

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Теги: ПЦУ, УПЦ (МП), Великдень, Києво-Печерська лавра
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