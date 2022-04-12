Художниця з Луцька розповіла про особливості волинської писанки

Художниця з Луцька розповіла про особливості волинської писанки
Художниця Віра Конська, яка досліджує особливості волинського писанкарства, створила колекцію писанок, яку відтворила по світлинах, зроблених під час експедиції волинськими землями у 1939 році.

Про це мисткиня розповіла Суспільному.

Характеризуючи особливості волинських писанок Віра Конська каже – Поліссю притаманні стримані та шляхетні мотиви: "Волинська писанка не є яскравою і багатоколірною. Уся виконується в одному кольорі, можливо два, три – дуже рідко. Але вона наповнена такими архаїчними мотивами і символами, коли була недоступна ця територія, болота, недоступність інформації".

Традиційна волинська писанка поділена на кілька парних полів. Пофарбована у зелений або вишневий.
Художниця з Луцька розповіла про особливості волинської писанки
Художниця з Луцька розповіла про особливості волинської писанки

"Писалися сосонки, це те, що притаманно саме поліссю, драбинки – перехід від земного до небесного життя, крапочки – засіяне поле. Писали чоловічій символ – баранці. Зорі – солярні знаки. На Волині характерний мотив з дубовими листочками. Дівчата дарували хлопцям таки писанки на Великдень", – говорить художниця.
Художниця з Луцька розповіла про особливості волинської писанки

Учні Віри Конської напередодні Великодня створюють писанки. Для цього використовують традиційну техніку – розпис воском. Зі слів художниці, молодь на писанці поєднує стародавні символи у авторську композицію та писанки фарбують в національні кольори.
Художниця з Луцька розповіла про особливості волинської писанки

"Переважно зображаю плавні лінії, намагаюсь уникати гостроти, для мене це ніжність, плин життя можливо. Сама форма округла писанки диктує мотив і в якому напрямку потрібно задавати цю лінію", – говорить учениця Луцької художньої школи Дарина Власюк.
Художниця з Луцька розповіла про особливості волинської писанки

Також художниця розповіла, що розмальовані власноруч писанками українці традиційно прикрашали оселю та дарували на знак поваги, любові, з побажанням добра.

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Теги: писанки, Віра Конська
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