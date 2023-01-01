Бійці волинської бригади відзначили Великдень на передовій. ФОТО

Бійці волинської бригади відзначили Великдень на передовій. ФОТО
Укотре поспіль воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзначають Великдень на фронті.

Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.

"І знову ми далеко від своїх рідних, від своїх домівок і храмів. Але з тими, з ким щоденно силою і зброєю виборюємо право на життя, на свободу, на державність, власну українську ідентичність і Перемогу", – йдеться у дописі.

Попри бої і випробування Князівські воїни доклали неймовірних зусиль, аби фронтовий Великдень був урочистим. Місце великоднього освячення, пасхальні кошики, створені і складені на передовій, вражали традиційністю і вишуканістю.
Бійці волинської бригади відзначили Великдень на передовій. ФОТО

"Капелан нашої бригади, отець Ігор, як і годиться, вдосвіта, після урочистого богослужіння, освятив пасхальні страви", – додають у пресслужбі.
Бійці волинської бригади відзначили Великдень на передовій. ФОТО

Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко привітав усіх із Великоднем, побажав, аби свято світлого Христового Воскресіння наступного року кожен відзначав зі своїми родинами у мирній Україні, яка здолала зло.

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Теги: 14омбр, Волинь, Великдень
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