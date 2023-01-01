Бійці волинської бригади відзначили Великдень на передовій. ФОТО





Про це йдеться на



"І знову ми далеко від своїх рідних, від своїх домівок і храмів. Але з тими, з ким щоденно силою і зброєю виборюємо право на життя, на свободу, на державність, власну українську ідентичність і Перемогу", – йдеться у дописі.



Попри бої і випробування Князівські воїни доклали неймовірних зусиль, аби фронтовий Великдень був урочистим. Місце великоднього освячення, пасхальні кошики, створені і складені на передовій, вражали традиційністю і вишуканістю.



"Капелан нашої бригади, отець Ігор, як і годиться, вдосвіта, після урочистого богослужіння, освятив пасхальні страви", – додають у пресслужбі.



Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко привітав усіх із Великоднем, побажав, аби свято світлого Христового Воскресіння наступного року кожен відзначав зі своїми родинами у мирній Україні, яка здолала зло.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Укотре поспіль воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзначають Великдень на фронті.Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці."І знову ми далеко від своїх рідних, від своїх домівок і храмів. Але з тими, з ким щоденно силою і зброєю виборюємо право на життя, на свободу, на державність, власну українську ідентичність і Перемогу", – йдеться у дописі.Попри бої і випробування Князівські воїни доклали неймовірних зусиль, аби фронтовий Великдень був урочистим. Місце великоднього освячення, пасхальні кошики, створені і складені на передовій, вражали традиційністю і вишуканістю."Капелан нашої бригади, отець, як і годиться, вдосвіта, після урочистого богослужіння, освятив пасхальні страви", – додають у пресслужбі.Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковникпривітав усіх із Великоднем, побажав, аби свято світлого Христового Воскресіння наступного року кожен відзначав зі своїми родинами у мирній Україні, яка здолала зло.

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