Бійці волинської бригади відзначили Великдень на передовій. ФОТО
Сьогодні, 17:50
Укотре поспіль воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзначають Великдень на фронті.
Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.
"І знову ми далеко від своїх рідних, від своїх домівок і храмів. Але з тими, з ким щоденно силою і зброєю виборюємо право на життя, на свободу, на державність, власну українську ідентичність і Перемогу", – йдеться у дописі.
Попри бої і випробування Князівські воїни доклали неймовірних зусиль, аби фронтовий Великдень був урочистим. Місце великоднього освячення, пасхальні кошики, створені і складені на передовій, вражали традиційністю і вишуканістю.
"Капелан нашої бригади, отець Ігор, як і годиться, вдосвіта, після урочистого богослужіння, освятив пасхальні страви", – додають у пресслужбі.
Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко привітав усіх із Великоднем, побажав, аби свято світлого Христового Воскресіння наступного року кожен відзначав зі своїми родинами у мирній Україні, яка здолала зло.
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Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.
"І знову ми далеко від своїх рідних, від своїх домівок і храмів. Але з тими, з ким щоденно силою і зброєю виборюємо право на життя, на свободу, на державність, власну українську ідентичність і Перемогу", – йдеться у дописі.
Попри бої і випробування Князівські воїни доклали неймовірних зусиль, аби фронтовий Великдень був урочистим. Місце великоднього освячення, пасхальні кошики, створені і складені на передовій, вражали традиційністю і вишуканістю.
"Капелан нашої бригади, отець Ігор, як і годиться, вдосвіта, після урочистого богослужіння, освятив пасхальні страви", – додають у пресслужбі.
Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко привітав усіх із Великоднем, побажав, аби свято світлого Христового Воскресіння наступного року кожен відзначав зі своїми родинами у мирній Україні, яка здолала зло.
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