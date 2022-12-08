На Волині судили водія навантажувача, який на смерть переїхав чоловіка





Відповідний вирок ухвалив Нововолинський міський суд, пише



Трагічна подія трапилася ввечері 17 листопада на території ПП «Іваничівський цукровий завод» на вулиці Заводській, 18 в Іваничах. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» Андрій К., не маючи водійського посвідчення відповідної категорії, навантажувачем вивозив зернову продукцію зі складу.



Не переконавшись, що позаду транспортного засобу нікого немає, водій збив чоловіка. Від отриманих травм потерпілий, на жаль, помер.



У суді винуватець смертельної ДТП визнав свою вину. Син загиблого відзначив, що обвинувачений відшкодував йому шкоду, тому він просив не позбавляти його волі та права керувати транспортними засобами.



Суд врахував думку потерпілого та реальний термін на три роки замінив роком умовного покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині водій навантажувача, який у 2021 році на смерть переїхав чоловіка, відбувся умовним покаранням.Відповідний вирок ухвалив Нововолинський міський суд, пише ІА Волинські новини Трагічна подія трапилася ввечері 17 листопада на території ПП «Іваничівський цукровий завод» на вулиці Заводській, 18 в Іваничах. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам», не маючи водійського посвідчення відповідної категорії, навантажувачем вивозив зернову продукцію зі складу.Не переконавшись, що позаду транспортного засобу нікого немає, водій збив чоловіка. Від отриманих травм потерпілий, на жаль, помер.У суді винуватець смертельної ДТП визнав свою вину. Син загиблого відзначив, що обвинувачений відшкодував йому шкоду, тому він просив не позбавляти його волі та права керувати транспортними засобами.Суд врахував думку потерпілого та реальний термін на три роки замінив роком умовного покарання.

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