На Волині судили водія навантажувача, який на смерть переїхав чоловіка

На Волині судили водія навантажувача, який на смерть переїхав чоловіка
На Волині водій навантажувача, який у 2021 році на смерть переїхав чоловіка, відбувся умовним покаранням.

Відповідний вирок ухвалив Нововолинський міський суд, пише ІА Волинські новини.

Трагічна подія трапилася ввечері 17 листопада на території ПП «Іваничівський цукровий завод» на вулиці Заводській, 18 в Іваничах. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» Андрій К., не маючи водійського посвідчення відповідної категорії, навантажувачем вивозив зернову продукцію зі складу.

Не переконавшись, що позаду транспортного засобу нікого немає, водій збив чоловіка. Від отриманих травм потерпілий, на жаль, помер.

У суді винуватець смертельної ДТП визнав свою вину. Син загиблого відзначив, що обвинувачений відшкодував йому шкоду, тому він просив не позбавляти його волі та права керувати транспортними засобами.

Суд врахував думку потерпілого та реальний термін на три роки замінив роком умовного покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, суд, навантажувач, цукровий завод, Іваничі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили водія навантажувача, який на смерть переїхав чоловіка
Сьогодні, 16:56
Художниця з Луцька розповіла про особливості волинської писанки
Сьогодні, 16:00
Вперше за 300 років: в Успенському соборі Лаври нарешті залунала українська
Сьогодні, 15:00
Заплатив дві тисячі гривень за «інвалідність» – на Волині судили ухилянта
Сьогодні, 14:20
У луцькому соборі відзначили Великдень. ФОТО
Сьогодні, 13:25
Схожі новини
Сім років – за смертельну бійку: стрийський суд виніс вирок волинянину Сім років – за смертельну бійку: стрийський суд виніс вирок волинянину
01 квітень, 14:45
На Волині судили директорку ліцею за те, що вона не помічала булінг школяра На Волині судили директорку ліцею за те, що вона не помічала булінг школяра
22 березень, 11:31
Волинянин заплатить 1,7 мільйона гривень за смерть водія у п'яній ДТП Волинянин заплатить 1,7 мільйона гривень за смерть водія у п'яній ДТП
21 лютий, 12:40
Судитимуть волинянина, який п`яним скоїв смертельну ДТП у Луцьку Судитимуть волинянина, який п`яним скоїв смертельну ДТП у Луцьку
08 грудень, 2022, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили водія навантажувача, який на смерть переїхав чоловіка
Сьогодні, 16:56
 0
Художниця з Луцька розповіла про особливості волинської писанки
Сьогодні, 16:00
 0
Вперше за 300 років: в Успенському соборі Лаври нарешті залунала українська
Сьогодні, 15:00
 0
Заплатив дві тисячі гривень за «інвалідність» – на Волині судили ухилянта
Сьогодні, 14:20
 0
У луцькому соборі відзначили Великдень. ФОТО
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8