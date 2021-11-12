Заплатив дві тисячі гривень за «інвалідність» – на Волині судили ухилянта

Заплатив дві тисячі гривень за «інвалідність» – на Волині судили ухилянта
На Волині судили уродженця Рівненщини за підроблені документи та спробу втечі з України. Чоловіку призначили умовне покарання.

Відповідний вирок ухвалив Любомльський районний суд, передає ІА Волинські новини.

Уродженець Радивилова Віктор Ш. замовив у невстановленої особи виготовлення підроблених довідки до акту огляду МСЕК та пенсійного посвідчення.

У червні минулого року чоловік отримав ці «документи» в Дніпрі, заплативши за їхнє виготовлення дві тисячі гривень. Відзначимо, що в них були вказані відомості про наявність в обвинуваченого другої групи інвалідності.

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Підроблені документи чоловік використав під час спроби перетину кордону на пункті пропуску «Ягодин» 5 березня. Однак прикордонник виявили підробку.

До суду обвинувальний акт надійшов з угодою про визнання винуватості. Уродженцю Рівненщини призначили покарання у виді двох років обмеження волі, яке замінили на рік умовного.

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Теги: ухилянт, суд, Волинь, Польща
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