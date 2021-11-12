Заплатив дві тисячі гривень за «інвалідність» – на Волині судили ухилянта





Відповідний вирок ухвалив Любомльський районний суд, передає



Уродженець Радивилова Віктор Ш. замовив у невстановленої особи виготовлення підроблених довідки до акту огляду МСЕК та пенсійного посвідчення.



У червні минулого року чоловік отримав ці «документи» в Дніпрі, заплативши за їхнє виготовлення дві тисячі гривень. Відзначимо, що в них були вказані відомості про наявність в обвинуваченого другої групи інвалідності.



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Підроблені документи чоловік використав під час спроби перетину кордону на пункті пропуску «Ягодин» 5 березня. Однак прикордонник виявили підробку.



До суду обвинувальний акт надійшов з угодою про визнання винуватості. Уродженцю Рівненщини призначили покарання у виді двох років обмеження волі, яке замінили на рік умовного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили уродженця Рівненщини за підроблені документи та спробу втечі з України. Чоловіку призначили умовне покарання.Відповідний вирок ухвалив Любомльський районний суд, передає ІА Волинські новини Уродженець Радивиловазамовив у невстановленої особи виготовлення підроблених довідки до акту огляду МСЕК та пенсійного посвідчення.У червні минулого року чоловік отримав ці «документи» в Дніпрі, заплативши за їхнє виготовлення дві тисячі гривень. Відзначимо, що в них були вказані відомості про наявність в обвинуваченого другої групи інвалідності.Читати ще: «Просять не саджати»: як в Україні, зокрема й на Волині, карають ухилянтів від мобілізаціїПідроблені документи чоловік використав під час спроби перетину кордону на пункті пропуску «Ягодин» 5 березня. Однак прикордонник виявили підробку.До суду обвинувальний акт надійшов з угодою про визнання винуватості. Уродженцю Рівненщини призначили покарання у виді двох років обмеження волі, яке замінили на рік умовного.

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