Заплатив дві тисячі гривень за «інвалідність» – на Волині судили ухилянта
Сьогодні, 14:20
На Волині судили уродженця Рівненщини за підроблені документи та спробу втечі з України. Чоловіку призначили умовне покарання.
Відповідний вирок ухвалив Любомльський районний суд, передає ІА Волинські новини.
Уродженець Радивилова Віктор Ш. замовив у невстановленої особи виготовлення підроблених довідки до акту огляду МСЕК та пенсійного посвідчення.
У червні минулого року чоловік отримав ці «документи» в Дніпрі, заплативши за їхнє виготовлення дві тисячі гривень. Відзначимо, що в них були вказані відомості про наявність в обвинуваченого другої групи інвалідності.
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Підроблені документи чоловік використав під час спроби перетину кордону на пункті пропуску «Ягодин» 5 березня. Однак прикордонник виявили підробку.
До суду обвинувальний акт надійшов з угодою про визнання винуватості. Уродженцю Рівненщини призначили покарання у виді двох років обмеження волі, яке замінили на рік умовного.
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Відповідний вирок ухвалив Любомльський районний суд, передає ІА Волинські новини.
Уродженець Радивилова Віктор Ш. замовив у невстановленої особи виготовлення підроблених довідки до акту огляду МСЕК та пенсійного посвідчення.
У червні минулого року чоловік отримав ці «документи» в Дніпрі, заплативши за їхнє виготовлення дві тисячі гривень. Відзначимо, що в них були вказані відомості про наявність в обвинуваченого другої групи інвалідності.
Читати ще: «Просять не саджати»: як в Україні, зокрема й на Волині, карають ухилянтів від мобілізації
Підроблені документи чоловік використав під час спроби перетину кордону на пункті пропуску «Ягодин» 5 березня. Однак прикордонник виявили підробку.
До суду обвинувальний акт надійшов з угодою про визнання винуватості. Уродженцю Рівненщини призначили покарання у виді двох років обмеження волі, яке замінили на рік умовного.
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