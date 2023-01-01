Курс валют у Луцьку 16 квітня

Курс валют у Луцьку 16 квітня
16 квітня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.00.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.82, а продають за – 41.60.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають за 9.00.

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Теги: Курс валют, долар, обмінник
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