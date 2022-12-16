До луцьких храмів ПЦУ везуть Благодатний вогонь. ФОТО
Сьогодні, 00:16
До кафедрального собору Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку везуть Благодатний вогонь з Варшави.
Про це пише Бабель.
«Благодатний вогонь для України вже виїхав з Варшави. Його доставлять до кафедрального собору Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку і передадуть до всіх храмів ПЦУ», – йдеться у повідомленні.
Благодатний вогонь доставляють з благословення Митрополита Луцького та Волинського Михаїла, за сприяння «Волинського братства Святого Володимира Великого».
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Про це пише Бабель.
«Благодатний вогонь для України вже виїхав з Варшави. Його доставлять до кафедрального собору Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку і передадуть до всіх храмів ПЦУ», – йдеться у повідомленні.
Благодатний вогонь доставляють з благословення Митрополита Луцького та Волинського Михаїла, за сприяння «Волинського братства Святого Володимира Великого».
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