До луцьких храмів ПЦУ везуть Благодатний вогонь. ФОТО





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«Благодатний вогонь для України вже виїхав з Варшави. Його доставлять до кафедрального собору Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку і передадуть до всіх храмів ПЦУ», – йдеться у повідомленні.



Благодатний вогонь доставляють з благословення Митрополита Луцького та Волинського Михаїла, за сприяння «Волинського братства Святого Володимира Великого».

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