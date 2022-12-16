До луцьких храмів ПЦУ везуть Благодатний вогонь. ФОТО

До луцьких храмів ПЦУ везуть Благодатний вогонь. ФОТО
До кафедрального собору Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку везуть Благодатний вогонь з Варшави.

Про це пише Бабель.

«Благодатний вогонь для України вже виїхав з Варшави. Його доставлять до кафедрального собору Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку і передадуть до всіх храмів ПЦУ», – йдеться у повідомленні.

Благодатний вогонь доставляють з благословення Митрополита Луцького та Волинського Михаїла, за сприяння «Волинського братства Святого Володимира Великого».
До луцьких храмів ПЦУ везуть Благодатний вогонь. ФОТО
До луцьких храмів ПЦУ везуть Благодатний вогонь. ФОТО

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Теги: Благодатний вогонь, Луцьк, ПЦУ
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