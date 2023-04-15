Добрі новини від ВолиньPost напередодні Великодня

Наближається світле свято Пасхи, яке ми можемо відзначити вдома завдяки нашим захисникам і захисницям! Щодня ворог доводить, що у нього немає ні краплі людяності, але це ще більше загартовує ЗСУ на боротьбу і знищення якомога більше росіян.Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно.Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:Творчий проєкт «Єдині. Непереможні» ініціював серед старостинських округів Підгайцівської громади Центр культури, туризму, молоді та спорту Підгайцівської сільради.Свої роботи на головній площі села Підгайці представили Хорлупівський, Борохівський, Липинський, Лищенський, Романівський та Звірівський старостинські округи.Традиційно приємні цифри зранку! Українські військові за минулу добу ліквідували ще 460 окупантів. Загалом втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення склали понад 181 550 військових вбитими.Загальні бойові втрати російської армії станом на 15.04.23 орієнтовно склали:- особового складу - близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано,- танків - 3653 (+3) од,- бойових броньованих машин - 7073 (+4) од,- артилерійських систем - 2785 (+1) од,- РСЗВ - 535 (+0) од,- засоби ППО - 283 (+0) од,- літаків - 307 (+0) од,- гелікоптерів - 293 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),- крилаті ракети - 911 (+0),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5646 (+6) од,- спеціальна техніка - 324 (+3).Сімнадцятирічна лучанка Аня Дігалевич від початку повномасштабного вторгнення разом з подругами пече хліб для військових. Напередодні Великодня дівчата вчергове зібралися на кухні, що зготувати великодні краффіни. Вони спекли 50 краффінів та відвезли до волонтерів у Старе місто.У Свято-Троїцькому кафедральному соборі сьогодні, 15 квітня, о 12:00 почали освячувати великодні кошики. Віряни принесли до храму великодні страви – паски, крашанки, сири та ковбаси. Спокійного свята!Захисники України різних поколінь – від найменших до найстарших – наповнилися передчуттям свята Воскресіння Христового, вірою у відродження країни після нашої перемоги.