Добрі новини від ВолиньPost напередодні Великодня
15 квітень, 23:16
Наближається світле свято Пасхи, яке ми можемо відзначити вдома завдяки нашим захисникам і захисницям! Щодня ворог доводить, що у нього немає ні краплі людяності, але це ще більше загартовує ЗСУ на боротьбу і знищення якомога більше росіян.
Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно.
Сьогодні, 15 квітня, нагадаємо вам про таке:
У селі під Луцьком створили пасхально-патріотичну фотозону
Творчий проєкт «Єдині. Непереможні» ініціював серед старостинських округів Підгайцівської громади Центр культури, туризму, молоді та спорту Підгайцівської сільради.Свої роботи на головній площі села Підгайці представили Хорлупівський, Борохівський, Липинський, Лищенський, Романівський та Звірівський старостинські округи.
Росія втратила на війні в Україні вже 181 550 своїх солдат
Традиційно приємні цифри зранку! Українські військові за минулу добу ліквідували ще 460 окупантів. Загалом втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення склали понад 181 550 військових вбитими.
Загальні бойові втрати російської армії станом на 15.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано,
- танків - 3653 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7073 (+4) од,
- артилерійських систем - 2785 (+1) од,
- РСЗВ - 535 (+0) од,
- засоби ППО - 283 (+0) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5646 (+6) од,
- спеціальна техніка - 324 (+3).
Школярки-подруги з Луцька спекли 50 великодніх пасок для військових
Сімнадцятирічна лучанка Аня Дігалевич від початку повномасштабного вторгнення разом з подругами пече хліб для військових. Напередодні Великодня дівчата вчергове зібралися на кухні, що зготувати великодні краффіни. Вони спекли 50 краффінів та відвезли до волонтерів у Старе місто.
У луцькому соборі освячують великодні кошики
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі сьогодні, 15 квітня, о 12:00 почали освячувати великодні кошики. Віряни принесли до храму великодні страви – паски, крашанки, сири та ковбаси. Спокійного свята!
У Луцьку нацгвардійці освятили великодні кошики
Захисники України різних поколінь – від найменших до найстарших – наповнилися передчуттям свята Воскресіння Христового, вірою у відродження країни після нашої перемоги. Аби подивитися фото, натисніть на заголовок.
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Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно.
Сьогодні, 15 квітня, нагадаємо вам про таке:
У селі під Луцьком створили пасхально-патріотичну фотозону
Творчий проєкт «Єдині. Непереможні» ініціював серед старостинських округів Підгайцівської громади Центр культури, туризму, молоді та спорту Підгайцівської сільради.Свої роботи на головній площі села Підгайці представили Хорлупівський, Борохівський, Липинський, Лищенський, Романівський та Звірівський старостинські округи.
Росія втратила на війні в Україні вже 181 550 своїх солдат
Традиційно приємні цифри зранку! Українські військові за минулу добу ліквідували ще 460 окупантів. Загалом втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення склали понад 181 550 військових вбитими.
Загальні бойові втрати російської армії станом на 15.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано,
- танків - 3653 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7073 (+4) од,
- артилерійських систем - 2785 (+1) од,
- РСЗВ - 535 (+0) од,
- засоби ППО - 283 (+0) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5646 (+6) од,
- спеціальна техніка - 324 (+3).
Школярки-подруги з Луцька спекли 50 великодніх пасок для військових
Сімнадцятирічна лучанка Аня Дігалевич від початку повномасштабного вторгнення разом з подругами пече хліб для військових. Напередодні Великодня дівчата вчергове зібралися на кухні, що зготувати великодні краффіни. Вони спекли 50 краффінів та відвезли до волонтерів у Старе місто.
У луцькому соборі освячують великодні кошики
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі сьогодні, 15 квітня, о 12:00 почали освячувати великодні кошики. Віряни принесли до храму великодні страви – паски, крашанки, сири та ковбаси. Спокійного свята!
У Луцьку нацгвардійці освятили великодні кошики
Захисники України різних поколінь – від найменших до найстарших – наповнилися передчуттям свята Воскресіння Христового, вірою у відродження країни після нашої перемоги. Аби подивитися фото, натисніть на заголовок.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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