Погода на завтра, 16 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У неділю, 16 квітня, на Волині очікується хмарність та дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18° тепла.
За даними Sinoptik, похмура погода буде триматися у Луцьку весь день, вранці очікується недовге прояснення. Нічний сильний дощ до ранку стихне. Удень та ввечері він йтиме знову, щоправда з меншою силою.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +6° до +16°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18° тепла.
За даними Sinoptik, похмура погода буде триматися у Луцьку весь день, вранці очікується недовге прояснення. Нічний сильний дощ до ранку стихне. Удень та ввечері він йтиме знову, щоправда з меншою силою.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +6° до +16°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В епіцентрі бойових дій – Бахмут та Мар’їнка. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 21:19
Погода на завтра, 16 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
В 19 пішов добровольцем воювати: історія бійця волинської тероборони, який служить на Сході
Сьогодні, 19:20
Трагічна звістка перед Великоднем: біля Бахмута загинув Герой з Волині Олександр Савко
Сьогодні, 18:36
Медіа