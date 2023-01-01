Погода на завтра, 16 квітня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 16 квітня, у Луцьку та Волинській області
У неділю, 16 квітня, на Волині очікується хмарність та дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18° тепла.

За даними Sinoptik, похмура погода буде триматися у Луцьку весь день, вранці очікується недовге прояснення. Нічний сильний дощ до ранку стихне. Удень та ввечері він йтиме знову, щоправда з меншою силою.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +6° до +16°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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