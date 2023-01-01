Погода на завтра, 16 квітня, у Луцьку та Волинській області

У неділю, 16 квітня, на Волині очікується хмарність та дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18° тепла.За даними Sinoptik, похмура погода буде триматися у Луцьку весь день, вранці очікується недовге прояснення. Нічний сильний дощ до ранку стихне. Удень та ввечері він йтиме знову, щоправда з меншою силою.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +6° до +16°.