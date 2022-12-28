На Волині – масштабні підтоплення. ФОТО





Про це



За інформацією Гідрометеорологічного центру, сезонне підняття рівня води фіксують в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.



На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Залишаються підтоплені близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я).



У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській, Рівненській, Черкаській областях спостерігається сезонне підняття рівня води, що спричинило підтоплення прилеглих територій.Про це повідомляє ДСНС України.За інформацією Гідрометеорологічного центру, сезонне підняття рівня води фіксують в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Залишаються підтоплені близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я).У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.

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