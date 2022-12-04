У Луцьку з пожежі врятували 5 цуценят. ФОТО
Сьогодні, 13:25
14 квітня ввечері трапилась пожежа в житловому будинку на вулиці Дубнівській у Луцьку.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Для ліквідації лиха за 5 хвилин після повідомлення прибули чергова варта луцької 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та чергові співробітники Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.
Осередок пожежі знаходився в одній з кімнат, для ліквідації пожежі рятувальники подали водяний ствол і о 21:40 пожежу приборкали.
В задимленій кімнаті вогнеборці виявили 5 цуценят, яких вдалось врятувати завдяки оперативному припиненню поширенню вогню.
Тваринок передали власниці будинку.
Імовірна причина пожежі – порушення вимог пожежної безпеки під час експлуатації газової плити.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Для ліквідації лиха за 5 хвилин після повідомлення прибули чергова варта луцької 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та чергові співробітники Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.
Осередок пожежі знаходився в одній з кімнат, для ліквідації пожежі рятувальники подали водяний ствол і о 21:40 пожежу приборкали.
В задимленій кімнаті вогнеборці виявили 5 цуценят, яких вдалось врятувати завдяки оперативному припиненню поширенню вогню.
Тваринок передали власниці будинку.
Імовірна причина пожежі – порушення вимог пожежної безпеки під час експлуатації газової плити.
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