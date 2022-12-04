У Луцьку з пожежі врятували 5 цуценят. ФОТО





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Для ліквідації лиха за 5 хвилин після повідомлення прибули чергова варта луцької 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та чергові співробітники Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.



Осередок пожежі знаходився в одній з кімнат, для ліквідації пожежі рятувальники подали водяний ствол і о 21:40 пожежу приборкали.



В задимленій кімнаті вогнеборці виявили 5 цуценят, яких вдалось врятувати завдяки оперативному припиненню поширенню вогню.



Тваринок передали власниці будинку.



Імовірна причина пожежі – порушення вимог пожежної безпеки під час експлуатації газової плити.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 квітня ввечері трапилась пожежа в житловому будинку на вулиці Дубнівській у Луцьку.Про це повідомили у ДСНС Волині.Для ліквідації лиха за 5 хвилин після повідомлення прибули чергова варта луцької 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та чергові співробітники Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.Осередок пожежі знаходився в одній з кімнат, для ліквідації пожежі рятувальники подали водяний ствол і о 21:40 пожежу приборкали.В задимленій кімнаті вогнеборці виявили 5 цуценят, яких вдалось врятувати завдяки оперативному припиненню поширенню вогню.Тваринок передали власниці будинку.Імовірна причина пожежі – порушення вимог пожежної безпеки під час експлуатації газової плити.

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