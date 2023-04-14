У ЗСУ розповіли, чи є загроза масованої ракетної атаки на Великдень
Сьогодні, 10:42
На Великдень можуть бути масовані ракетні удари з боку росії. Однак до них потрібно бути готовими і в будь-який інший день.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Слово і Діло.
«Справді складно сказати. Можуть бути (масштабні ракетні обстріли на Великдень – ред.). Їхня духовність нам усім прекрасно зрозуміла. Ми бачимо, як їхні попи ФСБшного патріархату освятили цю війну ще з 2014 року. Нічого святого цих людей немає. Вони можуть зробити різні провокації і на ці свята, і попереду ще їхні «скрєпи» – 1, 9 травня. Потрібно просто готуватися до цього, бути пильними», – сказав Ігнат.
Він нагадав, що Україна чекала на масовані ракетні удари 23-24 лютого, але вони були аж 9 березня. «Тому потрібно бути готовими щодня», – наголосив спікер.
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Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Слово і Діло.
«Справді складно сказати. Можуть бути (масштабні ракетні обстріли на Великдень – ред.). Їхня духовність нам усім прекрасно зрозуміла. Ми бачимо, як їхні попи ФСБшного патріархату освятили цю війну ще з 2014 року. Нічого святого цих людей немає. Вони можуть зробити різні провокації і на ці свята, і попереду ще їхні «скрєпи» – 1, 9 травня. Потрібно просто готуватися до цього, бути пильними», – сказав Ігнат.
Він нагадав, що Україна чекала на масовані ракетні удари 23-24 лютого, але вони були аж 9 березня. «Тому потрібно бути готовими щодня», – наголосив спікер.
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