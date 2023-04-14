У ЗСУ розповіли, чи є загроза масованої ракетної атаки на Великдень

У ЗСУ розповіли, чи є загроза масованої ракетної атаки на Великдень
На Великдень можуть бути масовані ракетні удари з боку росії. Однак до них потрібно бути готовими і в будь-який інший день.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Слово і Діло.

«Справді складно сказати. Можуть бути (масштабні ракетні обстріли на Великдень – ред.). Їхня духовність нам усім прекрасно зрозуміла. Ми бачимо, як їхні попи ФСБшного патріархату освятили цю війну ще з 2014 року. Нічого святого цих людей немає. Вони можуть зробити різні провокації і на ці свята, і попереду ще їхні «скрєпи» – 1, 9 травня. Потрібно просто готуватися до цього, бути пильними», – сказав Ігнат.

Він нагадав, що Україна чекала на масовані ракетні удари 23-24 лютого, але вони були аж 9 березня. «Тому потрібно бути готовими щодня», – наголосив спікер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ракетна атака, Великдень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ЗСУ розповіли, чи є загроза масованої ракетної атаки на Великдень
Сьогодні, 10:42
Курс валют у Луцьку 15 квітня
Сьогодні, 10:00
Росія втратила на війні в Україні вже 181 550 своїх солдат
Сьогодні, 09:39
ЗСУ за добу відбили 56 атак росіян: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 09:00
Росіяни обстріляли Слов'янськ: загинуло 9 людей. ФОТО
Сьогодні, 08:15
Схожі новини
У селі під Луцьком створили пасхально-патріотичну фотозону У селі під Луцьком створили пасхально-патріотичну фотозону
Сьогодні, 07:07
Які заходи влаштовують у Луцьку у другий день Великодня Які заходи влаштовують у Луцьку у другий день Великодня
14 квітень, 18:45
Напередодні Великодня Збройні сили звернулися до українців Напередодні Великодня Збройні сили звернулися до українців
14 квітень, 12:15
Коли освячуватимуть паску у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька Коли освячуватимуть паску у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька
14 квітень, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЗСУ розповіли, чи є загроза масованої ракетної атаки на Великдень
Сьогодні, 10:42
 0
Курс валют у Луцьку 15 квітня
Сьогодні, 10:00
 0
Росія втратила на війні в Україні вже 181 550 своїх солдат
Сьогодні, 09:39
 0
ЗСУ за добу відбили 56 атак росіян: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 09:00
 0
Росіяни обстріляли Слов'янськ: загинуло 9 людей. ФОТО
Сьогодні, 08:15
 0
Медіа
відео
1/8