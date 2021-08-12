Волинянин потрапив до складу юніорської збірної України з біатлону
Сьогодні, 20:22
Президент Федерації біатлону України Іван Крулько оголосив склад тренерів та збірних команд України на новий сезон 2023/2024. До юніорської збірної включили лідер біатлонної команди Волині, вихованець луцької ДЮСШ №4 Михайло Хміль.
Про це повідомили у Федерації біатлону Волині та міста Луцька.
Михайло дуже вдало провів минулий сезон і на Юніорському чемпіонаті світу з біатлону виборов бронзову нагороду у змішаній естафеті. І в особистих гонках Михайло показав високі результати, тож цілком закономірно, що спортсмен увійшов до складу збірної України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Федерації біатлону Волині та міста Луцька.
Михайло дуже вдало провів минулий сезон і на Юніорському чемпіонаті світу з біатлону виборов бронзову нагороду у змішаній естафеті. І в особистих гонках Михайло показав високі результати, тож цілком закономірно, що спортсмен увійшов до складу збірної України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин потрапив до складу юніорської збірної України з біатлону
Сьогодні, 20:22
Якою буде погода на Волині завтра, 15 квітня
Сьогодні, 20:00
Які заходи влаштовують у Луцьку у другий день Великодня
Сьогодні, 18:45
У Луцьку п'яний як чіп водій сам зателефонував поліції
Сьогодні, 17:30
Медіа