Волинянин потрапив до складу юніорської збірної України з біатлону

Волинянин потрапив до складу юніорської збірної України з біатлону
Президент Федерації біатлону України Іван Крулько оголосив склад тренерів та збірних команд України на новий сезон 2023/2024. До юніорської збірної включили лідер біатлонної команди Волині, вихованець луцької ДЮСШ №4 Михайло Хміль.

Про це повідомили у Федерації біатлону Волині та міста Луцька.

Михайло дуже вдало провів минулий сезон і на Юніорському чемпіонаті світу з біатлону виборов бронзову нагороду у змішаній естафеті. І в особистих гонках Михайло показав високі результати, тож цілком закономірно, що спортсмен увійшов до складу збірної України.


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Теги: Хміль, біатлон, збірна України, волинянин
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