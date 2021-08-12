Волинянин потрапив до складу юніорської збірної України з біатлону

Іван Крулько оголосив склад тренерів та збірних команд України на новий сезон 2023/2024. До юніорської збірної включили лідер біатлонної команди Волині, вихованець луцької ДЮСШ №4 Михайло Хміль.



Про це



Михайло дуже вдало провів минулий сезон і на Юніорському чемпіонаті світу з біатлону виборов бронзову нагороду у змішаній естафеті. І в особистих гонках Михайло показав високі результати, тож цілком закономірно, що спортсмен увійшов до складу збірної України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Федерації біатлону Україниоголосив склад тренерів та збірних команд України на новий сезон 2023/2024. До юніорської збірної включили лідер біатлонної команди Волині, вихованець луцької ДЮСШ №4Про це повідомили у Федерації біатлону Волині та міста Луцька.Михайло дуже вдало провів минулий сезон і на Юніорському чемпіонаті світу з біатлону виборов бронзову нагороду у змішаній естафеті. І в особистих гонках Михайло показав високі результати, тож цілком закономірно, що спортсмен увійшов до складу збірної України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію