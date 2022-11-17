Скільки людей у Луцьку звернулося до лікарні на Великдень
Сьогодні, 06:31
На великодніх вихідних луцькі медики попри свято мали достатньо роботи.
Про це йдеться на сторінці Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади.
За вихідні дні за допомогою до працівників медзакладу звернулося 144 пацієнти, 50 з яких було госпіталізовано, 94 отримали допомогу амбулаторно.
59 пацієнтів було травмовано, з них 12 осіб мали переломи.
У стані алкогольного сп’яніння було 8 пацієнтів, 3 мали укуси тварин.
Окрім того, в операційному блоці медики провели 23 оперативні втручання.
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Про це йдеться на сторінці Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади.
За вихідні дні за допомогою до працівників медзакладу звернулося 144 пацієнти, 50 з яких було госпіталізовано, 94 отримали допомогу амбулаторно.
59 пацієнтів було травмовано, з них 12 осіб мали переломи.
У стані алкогольного сп’яніння було 8 пацієнтів, 3 мали укуси тварин.
Окрім того, в операційному блоці медики провели 23 оперативні втручання.
Дбаємо про ваше здоров'я цілодобово
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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