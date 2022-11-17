Скільки людей у Луцьку звернулося до лікарні на Великдень

Скільки людей у Луцьку звернулося до лікарні на Великдень
На великодніх вихідних луцькі медики попри свято мали достатньо роботи.

Про це йдеться на сторінці Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади.

За вихідні дні за допомогою до працівників медзакладу звернулося 144 пацієнти, 50 з яких було госпіталізовано, 94 отримали допомогу амбулаторно.

59 пацієнтів було травмовано, з них 12 осіб мали переломи.

У стані алкогольного сп’яніння було 8 пацієнтів, 3 мали укуси тварин.

Окрім того, в операційному блоці медики провели 23 оперативні втручання.
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Теги: медицина, Луцьк, Великдень
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