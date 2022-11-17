Скільки людей у Луцьку звернулося до лікарні на Великдень





Про це йдеться на сторінці Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади.



За вихідні дні за допомогою до працівників медзакладу звернулося 144 пацієнти, 50 з яких було госпіталізовано, 94 отримали допомогу амбулаторно.



59 пацієнтів було травмовано, з них 12 осіб мали переломи.



У стані алкогольного сп’яніння було 8 пацієнтів, 3 мали укуси тварин.



Окрім того, в операційному блоці медики провели 23 оперативні втручання.

Дбаємо про ваше здоров'я цілодобово

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На великодніх вихідних луцькі медики попри свято мали достатньо роботи.Про це йдеться на сторінці Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади.За вихідні дні за допомогою до працівників медзакладу звернулося 144 пацієнти, 50 з яких було госпіталізовано, 94 отримали допомогу амбулаторно.59 пацієнтів було травмовано, з них 12 осіб мали переломи.У стані алкогольного сп’яніння було 8 пацієнтів, 3 мали укуси тварин.Окрім того, в операційному блоці медики провели 23 оперативні втручання.Дбаємо про ваше здоров'я цілодобово

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