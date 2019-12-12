Бійці волинської бригади показали, як успішно ведуть контрдронову боротьбу. ВІДЕО





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«Ворожий дрон можна «заглушити», можна збити призначеними для цього засобами чи «затрофеїти». А Князівські воїни винайшли ще один спосіб - наші аеророзвідники успішно ведуть контрдронову боротьбу і перемагають», - кажуть у бригаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як успішно ведуть бої дронів.Відео опублікували на фейсбук-сторінці 14 ОМБр.«Ворожий дрон можна «заглушити», можна збити призначеними для цього засобами чи «затрофеїти». А Князівські воїни винайшли ще один спосіб - наші аеророзвідники успішно ведуть контрдронову боротьбу і перемагають», - кажуть у бригаді.

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