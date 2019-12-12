Бійці волинської бригади показали, як успішно ведуть контрдронову боротьбу. ВІДЕО

Бійці волинської бригади показали, як успішно ведуть контрдронову боротьбу. ВІДЕО
Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як успішно ведуть бої дронів.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці 14 ОМБр.

«Ворожий дрон можна «заглушити», можна збити призначеними для цього засобами чи «затрофеїти». А Князівські воїни винайшли ще один спосіб - наші аеророзвідники успішно ведуть контрдронову боротьбу і перемагають», - кажуть у бригаді.


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Теги: 14 ОМБр, Волинь, воїни, бригада, дрони, боротьба
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