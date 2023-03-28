Путін планує зустріч із Лукашенком у квітні

Володимир Путін планує зустрітися із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у квітні – говоритимуть про розвиток Союзної держави і про "безпеку".



Про це пише Дмитра Пєскова.



"У нас дійсно буде Вища держрада Союзної держави, вона у квітні готується. Порядок денний ВДР насамперед, звісно ж, фокусується на поточних актуальних питаннях розвитку нашої Союзної держави, ну і за необхідності там можуть розглядатися питання, пов'язані з безпекою.



Тим більше, тема у зв'язку з відомими подіями, у зв'язку з недружнім оточенням наших країн є вельми актуальною", - йдеться в повідомленні.



За словами прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, засідання Вищої держради Союзної держави за участю Путіна і Лукашенка призначене на 6 квітня.



Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що



У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.



Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.



Франція закликала до скасування угоди про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.



У Раді безпеки РФ заявили, що Росія має унікальну зброю, здатну знищити навіть Америку.



Білорусь заявила, що розміщення ядерної зброї відповідає міжнародному праву, мовляв, так робить і НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Росіїпланує зустрітися із самопроголошеним президентом Білорусіу квітні – говоритимуть про розвиток Союзної держави і про "безпеку".Про це пише Українська правда з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости" та коментар прессекретаря російського диктатора"У нас дійсно буде Вища держрада Союзної держави, вона у квітні готується. Порядок денний ВДР насамперед, звісно ж, фокусується на поточних актуальних питаннях розвитку нашої Союзної держави, ну і за необхідності там можуть розглядатися питання, пов'язані з безпекою.Тим більше, тема у зв'язку з відомими подіями, у зв'язку з недружнім оточенням наших країн є вельми актуальною", - йдеться в повідомленні.За словами прем'єр-міністра Росії, засідання Вищої держради Союзної держави за участю Путіна іпризначене на 6 квітня.Нагадаємо, що 25 березня президент Росіїоголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі , сховище для неї мають підготувати до липня.У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.Глава дипломатії ЄСвбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.Франція закликала до скасування угоди про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.У Раді безпеки РФ заявили, що Росія має унікальну зброю, здатну знищити навіть Америку.Білорусь заявила, що розміщення ядерної зброї відповідає міжнародному праву, мовляв, так робить і НАТО.

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