Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі

Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі
Російський диктатор Володимир Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора.

"Заява Британії стала приводом для переговорів із Лукашенком, але Мінськ давно просить розмістити у них російську тактичну ядерну зброю", - сказав Путін.

Він зазначив, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових, як США в Європі.

Російський диктатор також заявив, що вже 1 липня на території Білорусі нібито завершать побудову сховища для ядерної зброї.

За його словами, білорусам переобладнали літаки - 10 типів готові до застосування тактичної зброї.

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Теги: Росія, Білорусь, ядерна зброя
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