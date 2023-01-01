Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі

Володимир Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко.



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"Заява Британії стала приводом для переговорів із Лукашенком, але Мінськ давно просить розмістити у них російську тактичну ядерну зброю", - сказав Путін.



Він зазначив, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових, як США в Європі.



Російський диктатор також заявив, що вже 1 липня на території Білорусі нібито завершать побудову сховища для ядерної зброї.



За його словами, білорусам переобладнали літаки - 10 типів готові до застосування тактичної зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктаторвирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив самопроголошений президент РеспублікиПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора."Заява Британії стала приводом для переговорів із Лукашенком, але Мінськ давно просить розмістити у них російську тактичну ядерну зброю", - сказав Путін.Він зазначив, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових, як США в Європі.Російський диктатор також заявив, що вже 1 липня на території Білорусі нібито завершать побудову сховища для ядерної зброї.За його словами, білорусам переобладнали літаки - 10 типів готові до застосування тактичної зброї.

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