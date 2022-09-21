На Волині легковик на смерть збив пішохода

На Волині легковик на смерть збив пішохода
У селі Прохід Ковельського району сталася аварія.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їх слів, 25 березня близько 20:00 автівка наїхала на пішохода.

Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль повідомив, що бригада швидкої оперативно прибула на місце ДТП, проте 60-річний чоловік помер.

Більше інформації згодом.

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Теги: Прохід, смертельна аварія
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