На Волині легковик на смерть збив пішохода





Про це



З їх слів, 25 березня близько 20:00 автівка наїхала на пішохода.



Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль повідомив, що бригада швидкої оперативно прибула на місце ДТП, проте 60-річний чоловік помер.



Більше інформації згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Прохід Ковельського району сталася аварія.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їх слів, 25 березня близько 20:00 автівка наїхала на пішохода.Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофповідомив, що бригада швидкої оперативно прибула на місце ДТП, проте 60-річний чоловік помер.Більше інформації згодом.

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