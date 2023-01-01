Добрі новини від ВолиньPost за 25 березня
25 березень, 23:30
У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві, якого інколи бракує у новинній стрічці. Традиційно нагадуємо лише про добрі новини за цей день, 25 березня:
ЗСУ відбили майже 60 атак окупантів
Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника.
Парламент Швеції дозволив надання військової допомоги Україні
Швеція може надати Україні військове обладнання на максимальну суму 6,2 мільярда шведських крон ($550 мільйонів). Ідеться про танки, шведські артилерійські установки Archer, зенітний роботизований комплекс Robot 97 і боєприпаси.
Майже 170 тисяч російських солдатів загинули на війні в Україні
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,
- танків - 3580 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6932 (+11) од,
- артилерійських систем - 2623 (+7) од,
- РСЗВ - 520 (+9) од,
- засоби ППО - 276 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2214 (+6),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5483 (+19) од,
- спеціальна техніка - 279 (+2).
У Луцьку із першим сольним концертом виступить співак зі Старовижівщини YAKTAK
Його голос закохує з перших нот, а його пісні залишаються в серці вже після першого прослуховування. 30 квітня у Луцьку в РЦ «Промінь» із першим великим сольним концертом виступить талановий та харизматичний YAKTAK.
Подія відбудеться у рамках першого концертного туру містами України, повідомили організатори VINIL Concert agency.
Планують гастролі іншими містами: історія дитячого волонтерського батальйону «Бандерівці» з Волині
З початку повномасштабної війни дитячий волонтерський батальйон "Бандерівці" з Рожища встиг зібрати мільйон гривень на допомогу ЗСУ. Серед найближчих планів юних волонтерів – організувати гастролі іншими містами, щоб зібрати більше коштів на допомогу.
Торік на літніх канікулах місцеві школярі об'єдналися і вийшли у центр Рожища з музичною колонкою, аби поспівати і зібрати гроші на армію. Зі слів Вікторії Шварцкоп, школярі почали збиратися у штабі та репетирувати.
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ЗСУ відбили майже 60 атак окупантів
Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника.
Парламент Швеції дозволив надання військової допомоги Україні
Швеція може надати Україні військове обладнання на максимальну суму 6,2 мільярда шведських крон ($550 мільйонів). Ідеться про танки, шведські артилерійські установки Archer, зенітний роботизований комплекс Robot 97 і боєприпаси.
Майже 170 тисяч російських солдатів загинули на війні в Україні
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,
- танків - 3580 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6932 (+11) од,
- артилерійських систем - 2623 (+7) од,
- РСЗВ - 520 (+9) од,
- засоби ППО - 276 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2214 (+6),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5483 (+19) од,
- спеціальна техніка - 279 (+2).
У Луцьку із першим сольним концертом виступить співак зі Старовижівщини YAKTAK
Його голос закохує з перших нот, а його пісні залишаються в серці вже після першого прослуховування. 30 квітня у Луцьку в РЦ «Промінь» із першим великим сольним концертом виступить талановий та харизматичний YAKTAK.
Подія відбудеться у рамках першого концертного туру містами України, повідомили організатори VINIL Concert agency.
Планують гастролі іншими містами: історія дитячого волонтерського батальйону «Бандерівці» з Волині
З початку повномасштабної війни дитячий волонтерський батальйон "Бандерівці" з Рожища встиг зібрати мільйон гривень на допомогу ЗСУ. Серед найближчих планів юних волонтерів – організувати гастролі іншими містами, щоб зібрати більше коштів на допомогу.
Торік на літніх канікулах місцеві школярі об'єдналися і вийшли у центр Рожища з музичною колонкою, аби поспівати і зібрати гроші на армію. Зі слів Вікторії Шварцкоп, школярі почали збиратися у штабі та репетирувати.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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