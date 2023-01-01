Планують гастролі іншими містами: історія дитячого волонтерського батальйону «Бандерівці» з Волині. ФОТО. ВІДЕО

Планують гастролі іншими містами: історія дитячого волонтерського батальйону «Бандерівці» з Волині. ФОТО. ВІДЕО
З початку повномасштабної війни дитячий волонтерський батальйон "Бандерівці" з Рожища встиг зібрати мільйон гривень на допомогу ЗСУ. Серед найближчих планів юних волонтерів – організувати гастролі іншими містами, щоб зібрати більше коштів на допомогу.

Про це розповіла організаторка батальйону Вікторія Шварцкоп.


Торік на літніх канікулах місцеві школярі об'єдналися і вийшли у центр Рожища з музичною колонкою, аби поспівати і зібрати гроші на армію. Зі слів Вікторії Шварцкоп, школярі почали збиратися у штабі та репетирувати.

"Перший раз було дуже страшно, бо війна в країні, ще ніхто не виходить з хати на вулицю. Але це насправді дуже класно, сподобалося самим дітям", – говорить волонтерка.
Планують гастролі іншими містами: історія дитячого волонтерського батальйону «Бандерівці» з Волині. ФОТО. ВІДЕО

Співати на центральну площі діти виходять за будь-якої погоди на свята та в день, коли люди приїздять на ринок. Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому, каже Вікторія Шварцкоп, збиралися 15 дітей, де найменшій волонтерці п'ять років, і троє дорослих.

Учасниці батальйону "Бандерівці" Ярина та Мелана Кучірки розповіли: виходять на площу, де найбільше людей. "Ми співали вівторок, четвер і субота, неділя. Кидають гроші, і крім грошей нам дають печиво різне, часто печиво дають", – кажуть школярки.
Планують гастролі іншими містами: історія дитячого волонтерського батальйону «Бандерівці» з Волині. ФОТО. ВІДЕО

Співоче волонтерство вподобали як самі діти, так і рожищани. Один колективний "вихід" в місто щоразу приносив понад 10 тисяч гривень, – сказала учасниця Анна Луговська. "Люди нам дуже дякують, підходять ті, в кого загинула їхня близька людина. Ми їх підтримуємо, вони нас підтримують", – додала дівчина.

За місяць співів дитячий батальйон назбирав на першу антидронову рушницю. Згодом через дорослих волонтерів придбали другу й третю рушниці, а далі – автомобіль на фронт, – сказала волонтерка Вікторія Шварцкоп.
Планують гастролі іншими містами: історія дитячого волонтерського батальйону «Бандерівці» з Волині. ФОТО. ВІДЕО

Мотивація до волонтерства у кожного учасника різна. Допомогати армії школярка Марія Репш вирішила зокрема через те, що на фронті нині її батько.

"Він мною пишається, що я цим займаюся, що я волонтер. Раніше, коли він частіше виходив на зв'язок, дивився всі наші ефіри, як ми співаємо. Коли приїхав додому, то я була дуже рада, що він зміг побачити "вживу" як ми співаємо, дуже усміхався", – каже юна волонтерка.
Планують гастролі іншими містами: історія дитячого волонтерського батальйону «Бандерівці» з Волині. ФОТО. ВІДЕО

Серед бійців, котрі зараз на передовій, дитячий батальйон із міста Рожище став легендарним, – розповів голова громадської організації "Самооборона Рожища" Олександр Долюк. Чоловік розвозить допомогу захисникам.

"Безпосередньо приїздили до нас, відзнаку привезли дітям і прапор, медаль. Вони передають, що будуть стояти до кінця, за нашу державу, незалежність", – сказав волонтер.
Планують гастролі іншими містами: історія дитячого волонтерського батальйону «Бандерівці» з Волині. ФОТО. ВІДЕО

Подякувати за наближення перемоги приїздив торік до дітей український музикант, лідер гурту OT VINTA Юрій Журавель. Окрім співів, юні "Бандерівці" проводять акції, виготовляють окопні свічки та малюють.
Планують гастролі іншими містами: історія дитячого волонтерського батальйону «Бандерівці» з Волині. ФОТО. ВІДЕО

Волонтерка Анна Луговська додала: співати виходять кожних вихідних, аби за зібрані кошти купувати спорядження, дрони для ЗСУ та інше. Остання покупка – шоломи дистанційного управління для дронів-камікадзе.

"Можливо це людям набридає, що ми співаємо кожних вихідних, але нам треба заробляти, нам треба купляти чим воювати. Нам треба відбудовувати Україну", – додала юна волонтерка.


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Теги: Бандерівці, волонтери, Волинь
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