Погода у Луцьку на завтра, 26 березня

У неділю, 26 березня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +6° до +12°.Народний прогноз погоди: У цей день відзначається перенесення мощів святителя Никифора, патріарха Константинопольського. У минулі часи примітили: якщо 26 березня буде туман, то все літо буде дощове. Уважно слідкували за прильотом птахів: якщо першими із перелітних птахів прилітали жайворонки, значить бути теплу, а якщо зяблик - буде холодна погода.