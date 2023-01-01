Погода у Луцьку на завтра, 26 березня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 26 березня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +6° до +12°.
Народний прогноз погоди: У цей день відзначається перенесення мощів святителя Никифора, патріарха Константинопольського. У минулі часи примітили: якщо 26 березня буде туман, то все літо буде дощове. Уважно слідкували за прильотом птахів: якщо першими із перелітних птахів прилітали жайворонки, значить бути теплу, а якщо зяблик - буде холодна погода.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +6° до +12°.
Народний прогноз погоди: У цей день відзначається перенесення мощів святителя Никифора, патріарха Константинопольського. У минулі часи примітили: якщо 26 березня буде туман, то все літо буде дощове. Уважно слідкували за прильотом птахів: якщо першими із перелітних птахів прилітали жайворонки, значить бути теплу, а якщо зяблик - буде холодна погода.
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