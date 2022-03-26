Україна в ніч на неділю переходить на літній час

Україна в ніч на неділю переходить на літній час
У ніч на неділю, 26 березня, час в Україні буде переведено на літній.

О 03:00 за київським часом годинник буде переведено на одну годину вперед, пише Інтерфакс-Україна.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 509 від 13.05.1996 р. "Про порядок обчислення часу на території України". Щороку в останню неділю березня о 03:00 годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня - о 04:00 на 1 годину назад.

Як зазначають у Міністерстві економіки України, час, що діє в Україні взимку, є природним для території Української держави та відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня до останньої неділі жовтня запроваджується літній час із метою ефективного використання світлої частини доби.

Запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. У Європейському Союзі діє Директива 2000/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19.01.2001 про перехід на літній час, згідно з якою в країнах - членах ЄС запроваджено на їхніх територіях порядок обчислення часу: перехід на літній час з кінця березня та на зимовий наприкінці жовтня.

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Теги: літній час, переводять годинники
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