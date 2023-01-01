В Укренерго закликали українців не долучатися до «Години Землі»





Про це НЕК «Укренерго»



«Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до «Години Землі» і в певний час масово вимкнути світло – це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі!», - ідеться в повідомленні.



В Укренерго зауважили, що на щастя, українці і в попередні роки не дуже підтримували цю ініціативу, яка насправді шкідлива і призводить додаткової роботи диспетчерів.



Оскільки, кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої - це закон фізики. А одночасне вимкнення світла - це короткочасне зниження споживання.



«Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації - іншими словами, відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть в мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів росії. Різке виключення, а потім включення - коли «Година Землі» завершиться - це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми», - пояснили в Укренерго.



Найкращим внеском кожного буде щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години, щоб зменшити нерівномірність споживання впродовж доби.



В Укренерго усіляко підтримують екоініціативи, спрямовані на протидію зміни клімату.



Долучитися до таких ініціатив кожен може щоденно, розумно користуючись електроенергією. Не вмикати одночасно багато потужних приладів і переносити споживання потужної побутової техніки на нічні години. «Це буде вашим щоденним внеском у збереження природи і надійність роботи енергосистеми», - пояснюють в компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Національній енергетичній компанії «Укренерго» закликають українців не «вестися» на заклики долучитися до «Години Землі», адже це не сприяє економії електроенергії, зате може дуже нашкодити енергосистемі.Про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Фейсбуці.«Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до «Години Землі» і в певний час масово вимкнути світло – це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі!», - ідеться в повідомленні.В Укренерго зауважили, що на щастя, українці і в попередні роки не дуже підтримували цю ініціативу, яка насправді шкідлива і призводить додаткової роботи диспетчерів.Оскільки, кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої - це закон фізики. А одночасне вимкнення світла - це короткочасне зниження споживання.«Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації - іншими словами, відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть в мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів росії. Різке виключення, а потім включення - коли «Година Землі» завершиться - це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми», - пояснили в Укренерго.Найкращим внеском кожного буде щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години, щоб зменшити нерівномірність споживання впродовж доби.В Укренерго усіляко підтримують екоініціативи, спрямовані на протидію зміни клімату.Долучитися до таких ініціатив кожен може щоденно, розумно користуючись електроенергією. Не вмикати одночасно багато потужних приладів і переносити споживання потужної побутової техніки на нічні години. «Це буде вашим щоденним внеском у збереження природи і надійність роботи енергосистеми», - пояснюють в компанії.

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