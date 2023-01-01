В Укренерго закликали українців не долучатися до «Години Землі»

В Укренерго закликали українців не долучатися до «Години Землі»
В Національній енергетичній компанії «Укренерго» закликають українців не «вестися» на заклики долучитися до «Години Землі», адже це не сприяє економії електроенергії, зате може дуже нашкодити енергосистемі.

Про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Фейсбуці.

«Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до «Години Землі» і в певний час масово вимкнути світло – це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі!», - ідеться в повідомленні.

В Укренерго зауважили, що на щастя, українці і в попередні роки не дуже підтримували цю ініціативу, яка насправді шкідлива і призводить додаткової роботи диспетчерів.

Оскільки, кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої - це закон фізики. А одночасне вимкнення світла - це короткочасне зниження споживання.

«Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації - іншими словами, відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть в мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів росії. Різке виключення, а потім включення - коли «Година Землі» завершиться - це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми», - пояснили в Укренерго.
В Укренерго закликали українців не долучатися до «Години Землі»

Найкращим внеском кожного буде щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години, щоб зменшити нерівномірність споживання впродовж доби.

В Укренерго усіляко підтримують екоініціативи, спрямовані на протидію зміни клімату.

Долучитися до таких ініціатив кожен може щоденно, розумно користуючись електроенергією. Не вмикати одночасно багато потужних приладів і переносити споживання потужної побутової техніки на нічні години. «Це буде вашим щоденним внеском у збереження природи і надійність роботи енергосистеми», - пояснюють в компанії.

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Теги: Укренерго, година землі
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