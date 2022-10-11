У Княгининку під рясним дощем в останню дорогу провели полеглого захисника Володимира Олійника. ФОТО

Володимиром Олійником. Відспівували Героя у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Княгининок опівдні.



Про це повідомили у Луцькраді.



До спільної молитви за упокій душі Володимира Олійника 1985-го року народження разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився і Луцький міський голова Ігор Поліщук.





Аби вшанувати його подвиг, людей зібралося стільки, що умістити усіх церква просто не змогла. Тому більшість односельчан загиблого схиляла коліна на вулиці, незважаючи на рясний дощ. Емоційності події додав звук церковних дзвонів та виконання процесією державного гімну України.



Поховають патріота на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!











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Солдат Володимир Олійник загинув 20 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.Аби вшанувати його подвиг, людей зібралося стільки, що умістити усіх церква просто не змогла. Тому більшість односельчан загиблого схиляла коліна на вулиці, незважаючи на рясний дощ. Емоційності події додав звук церковних дзвонів та виконання процесією державного гімну України.Поховають патріота на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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