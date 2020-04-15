Під Луцьком зіткнулися молоковоз та маршрутка: одного з водіїв вирізали з авто рятувальники. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 березня близько 12 години, пише

Зі слів очевидців, у молоковоза під час руху тріснуло колесо, у результаті чого він зачепив маршрутку і злетів у кювет, де врізався у дерево.



Водія затисло в кабіні, його визволяли рятувальники. Чоловіка госпіталізували у лікарню. Про стан його наразі невідомо.



Маршрутне таксі отримало незначні пошкодження. Водій та пасажири не постраждали.



Як повідомили у ДСНС Волині, водія молоковоза затиснуло в деформованій кабіні, бійці аварійно-рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання визволили чоловіка та за допомогою небайдужих громадян передали медикам на ношах.



Вогнеборці 2-ї ДПРЧ м. Луцька вжили заходів для недопущення вибуху і горіння автівки внаслідок деформування відсіку двигуна (на молоковозі встановлене газобалонне обладнання, відбувся витік газу).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Забороль Луцького району зіткнулися молоковоз та маршрутка №30.Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 березня близько 12 години, пише ІА Волинські новини.

Зі слів очевидців, у молоковоза під час руху тріснуло колесо, у результаті чого він зачепив маршрутку і злетів у кювет, де врізався у дерево.Водія затисло в кабіні, його визволяли рятувальники. Чоловіка госпіталізували у лікарню. Про стан його наразі невідомо.Маршрутне таксі отримало незначні пошкодження. Водій та пасажири не постраждали.Як повідомили у ДСНС Волині, водія молоковоза затиснуло в деформованій кабіні, бійці аварійно-рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання визволили чоловіка та за допомогою небайдужих громадян передали медикам на ношах.Вогнеборці 2-ї ДПРЧ м. Луцька вжили заходів для недопущення вибуху і горіння автівки внаслідок деформування відсіку двигуна (на молоковозі встановлене газобалонне обладнання, відбувся витік газу).

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