Під Луцьком зіткнулися молоковоз та маршрутка: одного з водіїв вирізали з авто рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 15:27
У селі Забороль Луцького району зіткнулися молоковоз та маршрутка №30.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 березня близько 12 години, пише ІА Волинські новини.
Зі слів очевидців, у молоковоза під час руху тріснуло колесо, у результаті чого він зачепив маршрутку і злетів у кювет, де врізався у дерево.
Водія затисло в кабіні, його визволяли рятувальники. Чоловіка госпіталізували у лікарню. Про стан його наразі невідомо.
Маршрутне таксі отримало незначні пошкодження. Водій та пасажири не постраждали.
Як повідомили у ДСНС Волині, водія молоковоза затиснуло в деформованій кабіні, бійці аварійно-рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання визволили чоловіка та за допомогою небайдужих громадян передали медикам на ношах.
Вогнеборці 2-ї ДПРЧ м. Луцька вжили заходів для недопущення вибуху і горіння автівки внаслідок деформування відсіку двигуна (на молоковозі встановлене газобалонне обладнання, відбувся витік газу).
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 березня близько 12 години, пише ІА Волинські новини.
Зі слів очевидців, у молоковоза під час руху тріснуло колесо, у результаті чого він зачепив маршрутку і злетів у кювет, де врізався у дерево.
Водія затисло в кабіні, його визволяли рятувальники. Чоловіка госпіталізували у лікарню. Про стан його наразі невідомо.
Маршрутне таксі отримало незначні пошкодження. Водій та пасажири не постраждали.
Як повідомили у ДСНС Волині, водія молоковоза затиснуло в деформованій кабіні, бійці аварійно-рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання визволили чоловіка та за допомогою небайдужих громадян передали медикам на ношах.
Вогнеборці 2-ї ДПРЧ м. Луцька вжили заходів для недопущення вибуху і горіння автівки внаслідок деформування відсіку двигуна (на молоковозі встановлене газобалонне обладнання, відбувся витік газу).
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