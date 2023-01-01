На Волині затримали 2 п'яних водіїв

За останню ніч патрулювання на Волині інспектори виявили 2-х водіїв у стані сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На дорозі М-19 поліцейські зупинили для перевірки документів автомобіль марки Nissan, який рухався в комендантську годину.Патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд за допомогою приладу Drager. Результат — 1,33 проміле, що перевищує допустиму норму у 7 разів.Ще одного водія у стані сп’яніння, екіпаж патрульних виявив на вулиці Ковельській, що у Луцьку, за допомогою орієнтування, яке їм надійшло напередодні.На місці зупинки водій пройшов огляд. Drager показав — 1,83 проміле, що перевищує допустиму норму у 9 разів.В обох випадках патрульні склали на керманичів протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.