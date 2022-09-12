Наступ РФ на Бахмут майже зупинився: британська розвідка пояснила, чому





Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки. Там зазначають, що Україна також зазнала великих втрат під час оборони міста, пише



У британській розвідці вважають, що проблеми Росії посилилися через напруженість між міністерством оборони РФ і найманцями ПВК "Вагнера", представники яких воюють на Бахмутському напрямку.



"Росія перемістила свій оперативний фокус на Авдіївку, що південніше Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі. Це райони, де Росія, імовірно, прагне лише стабілізувати свою лінію фронту", - йдеться в повідомленні.



Розвідка Британії зазначає, що зміщення уваги росіян на інші напрямки свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після непереконливих результатів від їхніх спроб провести загальний наступ із січня 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступ Росії на місто Бахмут в Донецькій області майже зупинився. Це є, насамперед, результатом надзвичайного виснаження російських військ.Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки. Там зазначають, що Україна також зазнала великих втрат під час оборони міста, пише УНІАН У британській розвідці вважають, що проблеми Росії посилилися через напруженість між міністерством оборони РФ і найманцями ПВК "Вагнера", представники яких воюють на Бахмутському напрямку."Росія перемістила свій оперативний фокус на Авдіївку, що південніше Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі. Це райони, де Росія, імовірно, прагне лише стабілізувати свою лінію фронту", - йдеться в повідомленні.Розвідка Британії зазначає, що зміщення уваги росіян на інші напрямки свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після непереконливих результатів від їхніх спроб провести загальний наступ із січня 2023 року.

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