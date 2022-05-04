У Луцьку готують до запуску фонтани
Сьогодні, 12:41
У Луцьку триває процес розконсервування міських фонтанів.
Про це розповів очільник КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк, пише Конкурент.
За його словами, зараз працівники підприємства оглядають фонтани, приводять їх до ладу, щоб вони були готові до запуску з 1 квітня.
«На осінньо-зимовий період відбувається консервування фонтанів. Зараз фонтани розконсервовують. У деяких місцях перекладають плитку, граніт, вимивають, щоб у будь-який момент вони могли запрацювати. Ми маємо підготувати їх, щоб до 1 квітня вони були готові. Всі недоліки, які будуть виявлені під час теперішньої перевірки, ми швидко усунемо для того, щоб фонтани працювали. Усі фонтани міста робочі. Але після огляду, промивок, підчищання, заміни деяких елементів вони будуть готові до експлуатації. Якщо буде заявка на роботу – запустимо їх», – пояснив він.
Запускати фонтани у Луцьку будуть за вказівкою міської ради. Зазвичай вони починають працювати у перших числах травня.
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Про це розповів очільник КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк, пише Конкурент.
За його словами, зараз працівники підприємства оглядають фонтани, приводять їх до ладу, щоб вони були готові до запуску з 1 квітня.
«На осінньо-зимовий період відбувається консервування фонтанів. Зараз фонтани розконсервовують. У деяких місцях перекладають плитку, граніт, вимивають, щоб у будь-який момент вони могли запрацювати. Ми маємо підготувати їх, щоб до 1 квітня вони були готові. Всі недоліки, які будуть виявлені під час теперішньої перевірки, ми швидко усунемо для того, щоб фонтани працювали. Усі фонтани міста робочі. Але після огляду, промивок, підчищання, заміни деяких елементів вони будуть готові до експлуатації. Якщо буде заявка на роботу – запустимо їх», – пояснив він.
Запускати фонтани у Луцьку будуть за вказівкою міської ради. Зазвичай вони починають працювати у перших числах травня.
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