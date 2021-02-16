На Київщині дівчина помстилася колишньому через 20 років і отруїла його ромом. ВІДЕО

На Київщині дівчина помстилася колишньому через 20 років і отруїла його ромом. ВІДЕО
На Київщині дівчина отруїла свого колишнього, через що він помер. Так, вона створила акаунт «магазину» у соцмережі, де провела «розіграш» і обрала переможцем хлопця, а далі відправила йому як «приз» отруєний алкоголь. Крім того, вона отруїла ще 5 людей.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, підозрювана вирішила помститися колишньому хлопцю за нескладене особисте життя», – кажуть правоохоронці.

Так, дівчина додала у пляшку з алкоголем талій, який спеціально придбала перед цим. Далі вона створила у соцмережі акаунт нібито магазина, який проводив розіграш до свята. Серед переможців вона визначила зокрема жителя Київщини, з яким колись перебувала у стосунках.

Підозрювана написала йому повідомлення, що він є переможцем розіграшу й може отримати на поштове відділення подарунок – пляшку алкоголю і шоколад.

Після отримання «виграшу» і вживання частини алкоголю самопочуття чоловіка різко погіршилося, у нього випало волосся. Він амбулаторно проходив лікування, а згодом був госпіталізований до медзакладу, де впав у кому та помер.

«Свої дії жінка ретельно планувала та вживала заходи для конспірації», – зазначили правоохоронці.

Як виявилося, Олеся та Валентин зустрічалися в юному віці 20 років тому. Проте відносини не склалися, незважаючи на вагітність дівчини. Пара зробила аборт і розійшлася.

Як уточнили у Головному управлінні Нацполіції Київщини, отруїлися ще 5 людей. Зокрема деякі постраждалі теж випили алкоголь, який отримали як «приз». Одна з жінок в опубліковану поліцією відео розповіла, що у неї випало волосся.

Серед постраждалих була дружина іншого коханого отруйниці та її подруги.

Лікарка зазначила, що стан отруєного чоловіка дуже швидко погіршувався. Результат аналізів показав, що отруйною речовиною був талій, а через високу концентрацію металу «пацієнт просто був приречений».

Дівчині оголосили підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). За це їй загрожує від 7 до 15 років ув’язнення. Наразі підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київщина, отруєння, жінка, помста
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Київщині дівчина помстилася колишньому через 20 років і отруїла його ромом. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
У Луцьку готують до запуску фонтани
Сьогодні, 12:41
Збільшення тарифів на луцькій автостанції: реакція перевізників
Сьогодні, 12:00
Майже 170 тисяч російських солдатів загинули на війні в Україні
Сьогодні, 11:26
Похолодання, дощі з грозами: якими будуть вихідні на Волині
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
Подивилися відео в соцмережі: під Києвом двоє школярок напилися таблеток, одна з них померла Подивилися відео в соцмережі: під Києвом двоє школярок напилися таблеток, одна з них померла
16 лютий, 2021, 19:45
На Волині знайшли жінку з двома дітьми, яких розшукувала поліція Київщини, – ЗМІ На Волині знайшли жінку з двома дітьми, яких розшукувала поліція Київщини, – ЗМІ
25 листопад, 2020, 16:28
На Київщині під час чистки каналізаційної ями загинуло троє людей На Київщині під час чистки каналізаційної ями загинуло троє людей
06 серпень, 2020, 11:10
Проводять експерименти: у Нововолинську розслідують загибель матері з дитиною Проводять експерименти: у Нововолинську розслідують загибель матері з дитиною
06 лютий, 2019, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Київщині дівчина помстилася колишньому через 20 років і отруїла його ромом. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
 0
У Луцьку готують до запуску фонтани
Сьогодні, 12:41
 0
Збільшення тарифів на луцькій автостанції: реакція перевізників
Сьогодні, 12:00
 0
Майже 170 тисяч російських солдатів загинули на війні в Україні
Сьогодні, 11:26
 0
Похолодання, дощі з грозами: якими будуть вихідні на Волині
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8