На Київщині дівчина помстилася колишньому через 20 років і отруїла його ромом. ВІДЕО





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«За даними слідства, підозрювана вирішила помститися колишньому хлопцю за нескладене особисте життя», – кажуть правоохоронці.



Так, дівчина додала у пляшку з алкоголем талій, який спеціально придбала перед цим. Далі вона створила у соцмережі акаунт нібито магазина, який проводив розіграш до свята. Серед переможців вона визначила зокрема жителя Київщини, з яким колись перебувала у стосунках.



Підозрювана написала йому повідомлення, що він є переможцем розіграшу й може отримати на поштове відділення подарунок – пляшку алкоголю і шоколад.



Після отримання «виграшу» і вживання частини алкоголю самопочуття чоловіка різко погіршилося, у нього випало волосся. Він амбулаторно проходив лікування, а згодом був госпіталізований до медзакладу, де впав у кому та помер.



«Свої дії жінка ретельно планувала та вживала заходи для конспірації», – зазначили правоохоронці.



Як виявилося, Олеся та Валентин зустрічалися в юному віці 20 років тому. Проте відносини не склалися, незважаючи на вагітність дівчини. Пара зробила аборт і розійшлася.



Як уточнили у Головному управлінні Нацполіції Київщини, отруїлися ще 5 людей. Зокрема деякі постраждалі теж випили алкоголь, який отримали як «приз». Одна з жінок в опубліковану поліцією відео розповіла, що у неї випало волосся.



Серед постраждалих була дружина іншого коханого отруйниці та її подруги.



Лікарка зазначила, що стан отруєного чоловіка дуже швидко погіршувався. Результат аналізів показав, що отруйною речовиною був талій, а через високу концентрацію металу «пацієнт просто був приречений».



Дівчині оголосили підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). За це їй загрожує від 7 до 15 років ув’язнення. Наразі підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Київщині дівчина отруїла свого колишнього, через що він помер. Так, вона створила акаунт «магазину» у соцмережі, де провела «розіграш» і обрала переможцем хлопця, а далі відправила йому як «приз» отруєний алкоголь. Крім того, вона отруїла ще 5 людей.Про це повідомив Офіс генпрокурора.«За даними слідства, підозрювана вирішила помститися колишньому хлопцю за нескладене особисте життя», – кажуть правоохоронці.Так, дівчина додала у пляшку з алкоголем талій, який спеціально придбала перед цим. Далі вона створила у соцмережі акаунт нібито магазина, який проводив розіграш до свята. Серед переможців вона визначила зокрема жителя Київщини, з яким колись перебувала у стосунках.Підозрювана написала йому повідомлення, що він є переможцем розіграшу й може отримати на поштове відділення подарунок – пляшку алкоголю і шоколад.Після отримання «виграшу» і вживання частини алкоголю самопочуття чоловіка різко погіршилося, у нього випало волосся. Він амбулаторно проходив лікування, а згодом був госпіталізований до медзакладу, де впав у кому та помер.«Свої дії жінка ретельно планувала та вживала заходи для конспірації», – зазначили правоохоронці.Як виявилося,тазустрічалися в юному віці 20 років тому. Проте відносини не склалися, незважаючи на вагітність дівчини. Пара зробила аборт і розійшлася.Як уточнили у Головному управлінні Нацполіції Київщини, отруїлися ще 5 людей. Зокрема деякі постраждалі теж випили алкоголь, який отримали як «приз». Одна з жінок в опубліковану поліцією відео розповіла, що у неї випало волосся.Серед постраждалих була дружина іншого коханого отруйниці та її подруги.Лікарка зазначила, що стан отруєного чоловіка дуже швидко погіршувався. Результат аналізів показав, що отруйною речовиною був талій, а через високу концентрацію металу «пацієнт просто був приречений».Дівчині оголосили підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). За це їй загрожує від 7 до 15 років ув’язнення. Наразі підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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