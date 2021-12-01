Збільшення тарифів на луцькій автостанції: реакція перевізників





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Голова правління ПрАТ «ВОПАС» Інеса Корнейчук у коментарі розповіла, що ніякого підвищення тарифів для пасижирів не буде. Відповідно і ціна квитка лишиться незмінною. Вони хочуть підняти відсоток за послуги з реалізації (користування автостанцією, вбарильнями, залом очікування, залом зберігання тощо), який сплачує перевізник, а не пасажир.



«Підвищення – це неравдива і перекручена інформація. Ніхто автостанційний збір не підвищує, про це не було й мови. Ми піднімаємо відсоток на послуги з реалізації. Перевізники піднімають тариф, коли їм заманеться, ми цього не контролюємо. Автостанційний збір зараз – 10% від ціни квитка, яку встановлює перевізник. Цей збір сплачує пасажир, а не перевізник, він уже врахований у вартість квитка. Ми хочемо збільшити на три відсотки тариф, який нам сплачують перевізники, а не пасажири», – каже голова праління.



Підприємство планує з першого травня підняти до 5% послуги з реалізації, до яких пасажири не мають жодного відношення. До того ж, за словами жінки, автостанція ніяк не впливає на вартість ціни за проїзд. Її встановлюють самі перевізники, а підприємство вже додає до цього тарифу автостанційний збір, з якого і заробляє.



«Вартість проїзду встановлює перевізник, ми цього не контролюємо. З цього тарифу вираховується 10 відсотків автостанційного збору, який врахований у вартість квитка і його сплачує пасажир. Перевізник до цього збору не має ніякого відношення, він його не сплачує, за це платить пасажир. І цей збір підв'язаний до тарифу, а ми тарифи не встановлюємо», – кажуть на підприємстві.



Перевізник на міжміських маршрутах Олег Колеснік каже, що для перевізників це не дуже позитивна новина. Він не бачить вагомих причин для підняття тарифу. За його словами, автостанція просто хоче більше заробити, а від цього страждають перевізники.



«У мене хочуть забрати 5% від виручки, як я можу до цього ставитися? Звичайно, що я цьому, як мінімум не радий. Підприємство просто хоче більше заробляти. У нас був круглий стіл, на якому ми говорили з представниками ПрАТ «ВОПАС». Поки ми не знайшли з ними ніякого спільного рішення», – каже перевізник.



Інший перевізник – Михайло Яцишин був відверто незадоволений тим, що збільшують відсоток. Він не може зрозуміти, чому за однакові послуги має платити і перевізник, і пасажир.



«Ми працюємо на межі рентабельності. А вони хочуть мати четверту частину з послуги, яку ми надаємо. Наприклад, білет у Львів коштує 230 гривень, але пасажир, ідучи в касу, платить 256 гривень. Тобто 10% від суми пасажир платить, а потім 10% вони вираховують з нас. В результаті вартість квитка здорожчує на 24% – 25%. Не може одна і та ж послуга стягуватись і з нас, і з пасажира», – повідомив пан Яцишин.



Проте постанова Кабінету Міністрів від 26 вересня 2007 р. № 1184 чітко пояснює, яким чином формується вартість квитка для пасажирів. Вона складається із вартості проїзду автобусом (тариф від перевізника з урахуванням страхування та ПДВ), автостанційного збору та послуги з попереднього продажу квитків (якщо такі надавалися). Більше пасажир не повинен нічого сплачувати. Тому не можна вважати, що ціна за квиток для пасажирів збільшиться, адже, за словами керівництва автостанції, вони не збільшую відсоток автостанційного збору.



Крім того, пан Яцишин нарікає на якість послуг, що мають надаватися пасажирам. Наприклад, за вхід до туалету, за його словами, беруть додаткову плату, хоча ця послуга включена у вартість квитка. Він каже, що автостанція з візитної картки міста перетворилася на місце збору асоціальних елементів, які заважають пасажирам. За його словами, жебраки постійно просять у людей гроші, а на лавочках, де мають сидіти пасажири, сплять «обпісяні» асоціальні елементи.



До того ж, пан Михайло повідомив, що автостанція збрирає автостанційний збір з військовослужбовців, які відносяться до пільгової категорії. Тобто вони мають користуватися послугами перевезеня безкоштовно. У приклад він наводить автостанції у сусідніх обласних центрах, де такого немає.



«ВОПАС чомусь справляє станційний збір з учасників бойових дій, посилаючись на якесь тяжке фінансове становище. Перевізники виконують закон про пільгове перевезення учасників бойових дій. А автостанція справляє автостанційний збір з них. У Рівному, Львові чи Тернополі такого не роблять», – каже перевізник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями у мережі з'явилась інформація про те, що луцька автостанція хоче підняти автостанційний збір , що може вплинути на ціну квитка для пасажирів.Про це пише «Конкурент». Голова правління ПрАТ «ВОПАС»у коментарі розповіла, що ніякого підвищення тарифів для пасижирів не буде. Відповідно і ціна квитка лишиться незмінною. Вони хочуть підняти відсоток за послуги з реалізації (користування автостанцією, вбарильнями, залом очікування, залом зберігання тощо), який сплачує перевізник, а не пасажир.«Підвищення – це неравдива і перекручена інформація. Ніхто автостанційний збір не підвищує, про це не було й мови. Ми піднімаємо відсоток на послуги з реалізації. Перевізники піднімають тариф, коли їм заманеться, ми цього не контролюємо. Автостанційний збір зараз – 10% від ціни квитка, яку встановлює перевізник. Цей збір сплачує пасажир, а не перевізник, він уже врахований у вартість квитка. Ми хочемо збільшити на три відсотки тариф, який нам сплачують перевізники, а не пасажири», – каже голова праління.Підприємство планує з першого травня підняти до 5% послуги з реалізації, до яких пасажири не мають жодного відношення. До того ж, за словами жінки, автостанція ніяк не впливає на вартість ціни за проїзд. Її встановлюють самі перевізники, а підприємство вже додає до цього тарифу автостанційний збір, з якого і заробляє.«Вартість проїзду встановлює перевізник, ми цього не контролюємо. З цього тарифу вираховується 10 відсотків автостанційного збору, який врахований у вартість квитка і його сплачує пасажир. Перевізник до цього збору не має ніякого відношення, він його не сплачує, за це платить пасажир. І цей збір підв'язаний до тарифу, а ми тарифи не встановлюємо», – кажуть на підприємстві.Перевізник на міжміських маршрутахкаже, що для перевізників це не дуже позитивна новина. Він не бачить вагомих причин для підняття тарифу. За його словами, автостанція просто хоче більше заробити, а від цього страждають перевізники.«У мене хочуть забрати 5% від виручки, як я можу до цього ставитися? Звичайно, що я цьому, як мінімум не радий. Підприємство просто хоче більше заробляти. У нас був круглий стіл, на якому ми говорили з представниками ПрАТ «ВОПАС». Поки ми не знайшли з ними ніякого спільного рішення», – каже перевізник.Інший перевізник –був відверто незадоволений тим, що збільшують відсоток. Він не може зрозуміти, чому за однакові послуги має платити і перевізник, і пасажир.«Ми працюємо на межі рентабельності. А вони хочуть мати четверту частину з послуги, яку ми надаємо. Наприклад, білет у Львів коштує 230 гривень, але пасажир, ідучи в касу, платить 256 гривень. Тобто 10% від суми пасажир платить, а потім 10% вони вираховують з нас. В результаті вартість квитка здорожчує на 24% – 25%. Не може одна і та ж послуга стягуватись і з нас, і з пасажира», – повідомив пан Яцишин.Проте постанова Кабінету Міністрів від 26 вересня 2007 р. № 1184 чітко пояснює, яким чином формується вартість квитка для пасажирів. Вона складається із вартості проїзду автобусом (тариф від перевізника з урахуванням страхування та ПДВ), автостанційного збору та послуги з попереднього продажу квитків (якщо такі надавалися). Більше пасажир не повинен нічого сплачувати. Тому не можна вважати, що ціна за квиток для пасажирів збільшиться, адже, за словами керівництва автостанції, вони не збільшую відсоток автостанційного збору.Крім того, пан Яцишин нарікає на якість послуг, що мають надаватися пасажирам. Наприклад, за вхід до туалету, за його словами, беруть додаткову плату, хоча ця послуга включена у вартість квитка. Він каже, що автостанція з візитної картки міста перетворилася на місце збору асоціальних елементів, які заважають пасажирам. За його словами, жебраки постійно просять у людей гроші, а на лавочках, де мають сидіти пасажири, сплять «обпісяні» асоціальні елементи.До того ж, пан Михайло повідомив, що автостанція збрирає автостанційний збір з військовослужбовців, які відносяться до пільгової категорії. Тобто вони мають користуватися послугами перевезеня безкоштовно. У приклад він наводить автостанції у сусідніх обласних центрах, де такого немає.«ВОПАС чомусь справляє станційний збір з учасників бойових дій, посилаючись на якесь тяжке фінансове становище. Перевізники виконують закон про пільгове перевезення учасників бойових дій. А автостанція справляє автостанційний збір з них. У Рівному, Львові чи Тернополі такого не роблять», – каже перевізник.

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