Похолодання, дощі з грозами: якими будуть вихідні на Волині





Про це розповів Василь Климюк.



У суботу 25 березня, на Волині буде хмарно з дощем та грозою. Температура повітря вночі впаде до +3- +8 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16. Вітер південно-західний 5-10 м/с.



У неділю 26 березня очікується невеликий дощ, але посилять пориви вітру, подекуди до 15-20 м/с. Температура вночі знизиться до +1 – +6 градусів, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище 12 градусів тепла.



Зі слів, Василя Климюка, з 28 березня нічні температури на Волині будуть ще холоднішими, стовпчики термометрів опустяться нижче нуля. На дорогах ожеледиця, мокрий сніг з дощем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 і 26 березня на Волині очікується похолодання, дощі та грози. Зміна погоду зумовлена проходженням холодного фронту.Про це розповів Суспільному черговий синоптик обласного гідрометеоцентруУ суботу 25 березня, на Волині буде хмарно з дощем та грозою. Температура повітря вночі впаде до +3- +8 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16. Вітер південно-західний 5-10 м/с.У неділю 26 березня очікується невеликий дощ, але посилять пориви вітру, подекуди до 15-20 м/с. Температура вночі знизиться до +1 – +6 градусів, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище 12 градусів тепла.Зі слів, Василя Климюка, з 28 березня нічні температури на Волині будуть ще холоднішими, стовпчики термометрів опустяться нижче нуля. На дорогах ожеледиця, мокрий сніг з дощем.

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