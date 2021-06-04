Похолодання, дощі з грозами: якими будуть вихідні на Волині

Похолодання, дощі з грозами: якими будуть вихідні на Волині
25 і 26 березня на Волині очікується похолодання, дощі та грози. Зміна погоду зумовлена проходженням холодного фронту.

Про це розповів Суспільному черговий синоптик обласного гідрометеоцентру Василь Климюк.

У суботу 25 березня, на Волині буде хмарно з дощем та грозою. Температура повітря вночі впаде до +3- +8 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

У неділю 26 березня очікується невеликий дощ, але посилять пориви вітру, подекуди до 15-20 м/с. Температура вночі знизиться до +1 – +6 градусів, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище 12 градусів тепла.

Зі слів, Василя Климюка, з 28 березня нічні температури на Волині будуть ще холоднішими, стовпчики термометрів опустяться нижче нуля. На дорогах ожеледиця, мокрий сніг з дощем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь, вихідні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Похолодання, дощі з грозами: якими будуть вихідні на Волині
Сьогодні, 10:45
Через куріння власниці у Копачівці горів будинок: її госпіталізували з опіками. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Курс валют у Луцьку 25 березня
Сьогодні, 09:45
Сьогодні тимчасово перекриють центр Луцька
Сьогодні, 09:15
ЗСУ відбили майже 60 атак окупантів: яка ситуація на фронті 25 березня
Сьогодні, 09:07
Схожі новини
Синоптик розповіла, чи буде тепло на Волині у вихідні, 5-6 червня Синоптик розповіла, чи буде тепло на Волині у вихідні, 5-6 червня
04 червень, 2021, 11:22
Синоптик розповіла, якою буде погода на Волині у вихідні, 29-30 травня Синоптик розповіла, якою буде погода на Волині у вихідні, 29-30 травня
26 травень, 2021, 11:16
На вихідні на Волині прогнозують дощі та грози На вихідні на Волині прогнозують дощі та грози
19 липень, 2019, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 травня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 травня
03 травень, 2019, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Похолодання, дощі з грозами: якими будуть вихідні на Волині
Сьогодні, 10:45
 0
Через куріння власниці у Копачівці горів будинок: її госпіталізували з опіками. ФОТО
Сьогодні, 10:20
 0
Курс валют у Луцьку 25 березня
Сьогодні, 09:45
 0
Сьогодні тимчасово перекриють центр Луцька
Сьогодні, 09:15
 0
ЗСУ відбили майже 60 атак окупантів: яка ситуація на фронті 25 березня
Сьогодні, 09:07
 0
Медіа
відео
1/8