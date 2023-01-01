Курс валют у Луцьку 25 березня

Курс валют у Луцьку 25 березня
25 березня готівковий курс долара становить 38.35, продають його за 38.45.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.20, а продають за – 41.40.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,80.

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Теги: курс валют, Луцьк
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