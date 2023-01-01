Через куріння власниці у Копачівці горів будинок: її госпіталізували з опіками. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат.



Рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Рожище та працівники місцевої пожежної команди с.Копачівка о 19:21 ліквідували пожежу. Через сильне задимлення рятувпльники працювали в спеціальних захисних апаратах.



Власниця, 1954 року народження, отримала опіки обох рук (менше 1%) та госпіталізована медиками в лікарню.



Ймовірна причина пожежі: куріння потерпілої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 березня ввечері горів житловий будинок в с. Копачівка Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат.Рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Рожище та працівники місцевої пожежної команди с.Копачівка о 19:21 ліквідували пожежу. Через сильне задимлення рятувпльники працювали в спеціальних захисних апаратах.Власниця, 1954 року народження, отримала опіки обох рук (менше 1%) та госпіталізована медиками в лікарню.Ймовірна причина пожежі: куріння потерпілої.

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