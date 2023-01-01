Через куріння власниці у Копачівці горів будинок: її госпіталізували з опіками. ФОТО

Через куріння власниці у Копачівці горів будинок: її госпіталізували з опіками. ФОТО
24 березня ввечері горів житловий будинок в с. Копачівка Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат.

Рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Рожище та працівники місцевої пожежної команди с.Копачівка о 19:21 ліквідували пожежу. Через сильне задимлення рятувпльники працювали в спеціальних захисних апаратах.

Власниця, 1954 року народження, отримала опіки обох рук (менше 1%) та госпіталізована медиками в лікарню.

Ймовірна причина пожежі: куріння потерпілої.
Через куріння власниці у Копачівці горів будинок: її госпіталізували з опіками. ФОТО
Через куріння власниці у Копачівці горів будинок: її госпіталізували з опіками. ФОТО

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Теги: Копачів, пожежа
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