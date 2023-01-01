Майже 170 тисяч російських солдатів загинули на війні в Україні





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,

- танків - 3580 (+6) од,

- бойових броньованих машин ‒ 6932 (+11) од,

- артилерійських систем - 2623 (+7) од,

- РСЗВ - 520 (+9) од,

- засоби ППО - 276 (+0) од,

- літаків - 305 (+0) од,

- гелікоптерів - 291 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2214 (+6),

- крилаті ракети - 911 (+0),

- кораблі /катери - 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5483 (+19) од,

- спеціальна техніка - 279 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 720 окупантів. Також було знищено ворожий гелікоптер та 11 бронемашин.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,- танків - 3580 (+6) од,- бойових броньованих машин ‒ 6932 (+11) од,- артилерійських систем - 2623 (+7) од,- РСЗВ - 520 (+9) од,- засоби ППО - 276 (+0) од,- літаків - 305 (+0) од,- гелікоптерів - 291 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2214 (+6),- крилаті ракети - 911 (+0),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5483 (+19) од,- спеціальна техніка - 279 (+2).

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