Майже 170 тисяч російських солдатів загинули на війні в Україні

Майже 170 тисяч російських солдатів загинули на війні в Україні
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 720 окупантів. Також було знищено ворожий гелікоптер та 11 бронемашин.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,
- танків - 3580 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6932 (+11) од,
- артилерійських систем - 2623 (+7) од,
- РСЗВ - 520 (+9) од,
- засоби ППО - 276 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2214 (+6),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5483 (+19) од,
- спеціальна техніка - 279 (+2).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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